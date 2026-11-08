Eskişehir'de Atatürk anısına Poomsae turnuvasında sporcular tatamiye çıktı - Son Dakika
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Eskişehir'de Atatürk anısına Poomsae turnuvasında sporcular tatamiye çıktı

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Eskişehir\'de Atatürk anısına Poomsae turnuvasında sporcular tatamiye çıktı
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Eskişehir'de Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda Poomsae Turnuvası düzenlendi. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda çok sayıda sporcu tatamiye çıktı; yetkililer sporcuları tebrik edip Atatürk'ü saygı ve minnetle andı.

Eskişehir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda Poomsae Turnuvası gerçekleştirildi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü organizasyonunda düzenlenen turnuva, çok sayıda sporcunun katılımıyla yapıldı. Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nun ev sahipliğinde sporun disiplini ve birlik ruhuyla gerçekleştirilen müsabakalarda tatamiye çıkan sporcular, dereceye girebilmek için mücadele etti.

Etkinlik sonrası değerlendirmede bulunan Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, turnuvada mücadele eden tüm sporcuları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. Açıklamada ayrıca, "Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İHA
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