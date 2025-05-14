Eskişehir\'de Gençlik Bayramı Hazırlıkları Tamamlandı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinliklerinin planlamasını yaptı.

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'na sayılı günler kaldı. Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın, şube müdürleri ile bir araya gelerek Gençlik Haftası öncesi son hazırlıkları planlamak üzere verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Yapılan toplantının ardından, gençler için dopdolu bir hafta geldiği belirtildi. - ESKİŞEHİR