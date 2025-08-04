Eskişehir'de yürütülen 'Evinin Sultanları Projesi' sayesinde birçok kadın sporla buluşarak fiziksel aktivitelerini artırıyor.
Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 'Evinin Sultanları Projesi' sürüyor. Çamlıca Kemal Unakıtan Spor Salonu'nda kadınların katılımıyla voleybol antrenmanları yapılıyor. Kadınlara sporla buluşma fırsatı sunan proje sayesinde hem fiziksel aktivite artıyor hem de sosyal dayanışma güçleniyor. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Spor › Eskişehir'de Kadınlar Sporla Buluşuyor - Son Dakika
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