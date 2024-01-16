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Eskişehir'de Karlar Altındaki Ormanda Yapılan Yürüyüş Kartpostalları Aratmadı - Son Dakika
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Eskişehir'de Karlar Altındaki Ormanda Yapılan Yürüyüş Kartpostalları Aratmadı

Eskişehir'de doğa tutkunları, Odunpazarı ilçesi Lütfiye ve Yukarıkalabak mahalleleri arasındaki 10 kilometrelik mesafeyi karlar altındaki ormanda yürüyerek tamamladı. Yürüyüş esnasında kaydedilen fotoğraflar, kartpostalları aratmayacak güzellikteydi. Yürüyüş ekibi, bu anı ölümsüzleştirmek için hatıra fotoğrafı çektirdi.

Eskişehir\'de Karlar Altındaki Ormanda Yapılan Yürüyüş Kartpostalları Aratmadı
16.01.2024 - 10:17,
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Eskişehir'de doğa tutkunları karlar altındaki ormanda 10 kilometrelik yürüyüş gerçekleştirirken, kaydedilen fotoğraflar kartpostalları aratmadı.

Eskişehirli doğa tutkunları Odunpazarı ilçesi Lütfiye ve Yukarıkalabak mahalleleri arasındaki 10 kilometrelik mesafeyi yürüdüler. 9 kişi ile yapılan yürüyüş esnasında ormanda karın yağmasıyla birlikte oluşan manzaraları ise katılımcılar tarafından fotoğraflandı. Karlı ormanda kaydedilen manzara kareleri kartpostallar fotoğraflarını aratmadı. Yürüyüş ekibi, hatıra fotoğrafı çekinmeyi de ihmal etmedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir'de Karlar Altındaki Ormanda Yapılan Yürüyüş Kartpostalları Aratmadı - Son Dakika
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