Eskişehir'de Koşu Topluluğu: Cloud Running

Eskişehir'de gönüllü sporcular tarafından kurulan "Cloud Running" adlı koşu topluluğu, farklı yaş ve meslek gruplarından bireyleri düzenli antrenmanlarda bir araya getirerek hem spor yapma hem de sosyalleşme imkanı sağlıyor.

Diş hekiminden doktora, avukattan temizlik görevlisine kadar farklı meslek gruplarından katılımcıları aynı çatı altında buluşturan topluluk, geçen yıl 20 kişiyle kuruldu.

Düzenli antrenmanlar ve katıldıkları yarışlarla bireylerin koşuya katılımını artırmayı hedefleyen "Cloud Running", sosyal medya üzerinden aktif şekilde kurulan iletişimle üye sayısını 250'ye çıkarttı.

Haftanın 2 günü Kanlıkavak Parkı'nda toplu koşular, Vali Sami Sönmez Spor Kompleksi atletizm pistinde ise antrenmanlar düzenleyen ekip, şehir dışındaki maratonlara katılım sağlıyor.

Topluluğun kurucusu Eskişehir Teknik Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Bölümü mezunu 25 yaşındaki Berkant Bulut, AA muhabirine, grup halinde spor yapmanın motivasyonu artırdığını söyledi.

Başlangıçta küçük bir grupla yola çıktıklarını belirten Bulut, "İlk etapta 20 kişiyle başladık. Zamanla bu sayı artarak bugün 250 kişiye ulaştı." dedi.

Topluluğa katılanların büyük bölümünün amatör sporculardan oluştuğunu ifade eden Bulut, farklı meslek gruplarından bireylerin bir araya gelmesinin önemli bir sosyal etkileşim oluşturduğunu dile getirdi.

"Bu imkanı sağlamak çok hoşuma gidiyor"

"Farklı alanlardan insanların herhangi bir ayrım gözetmeden aynı ortamda buluşabilmesi bizim için değerli." diyen Bulut, şöyle konuştu:

"Diş hekimi, doktoru, avukatı, temizlik görevlisi geliyor. Bunların ortak paydada, statü gerektirmeden buluşabilmesi ve bu imkanı bizim sağlamamız çok hoşuma gidiyor. Bu yüzden en çok gurur duyduğum şey de burada bir bağlantı ağı oluşturmak."

Topluluk üyelerinden Hacer Başülmez ise kuruluşundan bu yana ekipte aktif olarak yer aldığını belirterek, düzenli antrenmanlarla performansını geliştirdiğini ifade etti.

Koşuya başlangıç sürecinin zamanla geliştiğini anlatan Başülmez, kendine hedefler koyarak daha uzun mesafelere hazırlandığını söyledi.

Başülmez, topluluğun yalnızca spor değil aynı zamanda sosyal bir ağ oluşturduğunu belirterek, "Burada farklı insanlarla tanışma ve iletişim kurma imkanı da buluyoruz." dedi.

Olumsuz hava koşullarına rağmen antrenmanların sürdüğünü vurgulayan Başülmez, koşunun günlük hayatın stresinden uzaklaşmak için önemli bir fırsat sunduğunu kaydetti.