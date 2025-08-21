Eskişehir'de Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından okçuluk dalında antrenmanlar devam ediyor.
Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Okulları kapsamında antrenmanlar devam ediyor. İsmi yeni değişen Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda çalışmalar rahatlıkla gerçekleştiriyor. Okçuluk dalında olan antrenmanlarda onlarca öğrenci kendini geliştiriyor. - ESKİŞEHİR
Son Dakika › Spor › Eskişehir'de Okçuluk Antrenmanları Devam Ediyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?