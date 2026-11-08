Eskişehir Demirsporlu futbolculardan yönetime sırt dönme eylemi - Son Dakika
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Eskişehir Demirsporlu futbolculardan yönetime sırt dönme eylemi

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Eskişehir Demirsporlu futbolculardan yönetime sırt dönme eylemi
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Eskişehir Demirsporlu futbolculardan yönetime sırt dönme eylemi
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Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Eskişehir Demirspor'da futbolcular, Cidespor maçının ardından sahanın ortasında oturup, protokol tribününe sırtlarını dönerek kulüp yönetimini protesto etti.

Bölgesel Amatör Lig'de mücadele eden Eskişehir Demirspor'da oyuncular, Cidespor karşılaşmasının bitiş düdüğüyle birlikte dikkat çeken bir eyleme imza attı. 

MAÇ SONUNDA DİKKAT ÇEKEN PROTESTO

Golsüz beraberlikle sonuçlanan mücadelenin ardından futbolcular, saha ortasında toplandı. Kulüp yönetimi tarafından verilen sözlerin tutulmadığı iddia edilen futbolcular, maçın tamamlanmasıyla birlikte protokol tribününe doğru sırtlarını dönerek yere oturdu. Müsabakayı protokol tribününden takip eden Eskişehir Demirspor Kulübü Başkanı Mehmet Ali Hünerlier ve yöneticilerin alkışlarına karşılık vermeyen oyuncular, sessizce bir süre sahada oturdu.

Eskişehir Demirsporlu futbolculardan yönetime sırt dönme eylemi

ALKIŞ VE TEZAHÜRATLARA YANIT VERMEDİLER

Eylemin ardından alkışlara ve tezahüratlara yanıt vermeden doğrudan soyunma odasının yolunu tutan futbolcuların bu tavrı maçın önüne geçti.

Eskişehir Demirsporlu futbolculardan yönetime sırt dönme eylemi
EskişehirFutbolSporSon Dakika

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