Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Öğrencileri Masa Tenisi Bölge Finalinde 5. Oldu

Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, Isparta'da düzenlenen masa tenisi bölge finalinde 5'inci oldu.

Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Elif Fidan, Emine Melek Er, Gamze Aydın ve Sude Naz Öztürk, Isparta'da düzenlenen Genç Kızlar Masa Tenisi Bölge Finali'nde ter döktü. 11 Ocak ile 14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 15 ilin birincilerinin yarıştığı müsabakalarda, Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri bölge 5'incisi olma başarısı gösterdi. - ESKİŞEHİR