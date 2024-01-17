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Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Öğrencileri Masa Tenisi Bölge Finalinde 5. Oldu - Son Dakika
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Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Öğrencileri Masa Tenisi Bölge Finalinde 5. Oldu

Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencileri, Isparta'da düzenlenen Genç Kızlar Masa Tenisi Bölge Finali'nde ter dökerek 5. oldu. 15 ilin birincilerinin yarıştığı müsabakalarda, okulun öğrencileri başarılı bir performans sergiledi.

Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Öğrencileri Masa Tenisi Bölge Finalinde 5. Oldu
17.01.2024 - 13:20,
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Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi'nde eğitim gören öğrenciler, Isparta'da düzenlenen masa tenisi bölge finalinde 5'inci oldu.

Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencileri Elif Fidan, Emine Melek Er, Gamze Aydın ve Sude Naz Öztürk, Isparta'da düzenlenen Genç Kızlar Masa Tenisi Bölge Finali'nde ter döktü. 11 Ocak ile 14 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen ve 15 ilin birincilerinin yarıştığı müsabakalarda, Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi öğrencileri bölge 5'incisi olma başarısı gösterdi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir Gazi Mustafa Kemal Anadolu Lisesi Öğrencileri Masa Tenisi Bölge Finalinde 5. Oldu - Son Dakika
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