Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü 2023 yılında başarılı çalışmalara imza attı

Eskişehir Valiliği, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün 2023 yılında yaptığı çalışmalarla ilgili verileri ve detaylı bilgileri paylaştı.

Paylaşılan bilgilere göre, 2023 yılında Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda, Gençlik Hizmetleri birimine bağlı hizmet veren 8 gençlik merkezi ve 3 genç ofisinin düzenlediği gençlik kamplarının, sosyal sorumluluk projelerinin, kültür sanat yarışmalarının, Deneyap Teknoloji Atölyesi'nin ve çeşitli alanlarda açılan kursların yer aldığı 10 bin 280 faaliyetten 193 bin 261 genç yararlandı. Spor hizmetleri birimi tarafından 27 spor branşında 82 kurum antrenörü, Eğitim Yönetim Sistemi aracılığıyla ek ders ücreti karşılığında çalışan 12 antrenör olmak üzere toplam 94 antrenör ile 45 bin 694 sporcuya eğitim verildi. Eskişehir'de 265 adet aktif faaliyet gösteren spor kulübü bulunurken, bu kulüplere 99 bin 128 kayıtlı lisanslı sporcunun 10 bin 182'si aktif spor hayatına devam ediyor. Kentte 28 farklı branşta 92 federasyonun 2 bin 38 il faaliyeti, 372 kulüpten 13 bin 787 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi. Eskişehir'in sporcularından yüzmede Sümeyye Boyacı, atletizmde Eda Nur Tulum ve Ayça Fidanoğlu gibi sporcular olmak üzere çeşitli branşlarda yarışan birçok sporcu Türkiye'yi uluslararası müsabakalarda gururla temsil etti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzde 79,12 oranı ile başarılı iller arasında yer aldı

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın projelerinden olan Anadolu Yıldızlar Ligi'nde 14 farklı branşta 255 sporcu Eskişehir'i başarıyla temsil etti. İlkokullarda Spor Dalı Projesi çerçevesinde Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından 15 farklı ilkokula 16 branş antrenörü görevlendirilerek öğrencilere spor eğitimi verildi. Türkiye Sportif Yetenek Taraması ve Spora Yönlendirme Programı ile Eskişehir'de 3'üncü sınıfa devam eden 10 bin 295 öğrenciden 8 bin 273 öğrenciye yetenek taraması ölçümü yapıldı. Bu çerçevede 81 ile yapılan ölçümlerde Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yüzde 79,12 oranı ile başarılı iller arasında yer aldı. Engelli bireylere yönelik düzenlenen Mutlu Çarşamba projesi ile Eskişehir'de temel hareket eğitimi ve yüzme gibi branşlarda dezavantajlı bireylere eğitimler veriliyor. Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi çerçevesinde Eskişehir'de 2023 yılında 30 bin sporcuya yüzme eğitimi verildi. Ayrıca Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı bünyesinde devlet korumasında kalan çocuklara yönelik spor faaliyetleri projeleri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından desteklendi. Ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik 'Okul Sporları' alanında 11 bin 343 öğrencinin katılımıyla toplam 40 branşta il faaliyeti düzenlendi. Kros, hentbol ve hava sporları branşlarının Türkiye finali Eskişehir'de gerçekleştirildi.

Devlet yurtlarını tercih eden tüm öğrencilerin yerleştirilmesiyle yedekte bekleyen öğrenci bırakılmadı

2023 yılı başında yurt kapasitesi 9 bin 85'i kız, 5 bin 755'i erkek olmak üzere toplamda 14 bin 840 kişi iken, Eskişehir'de öğrenim görecek ve devlet yurtlarını tercih edecek üniversite öğrencilerinin faydalanması amacıyla 3 ayrı bina Eskişehir Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı aracılığıyla kiralanarak hizmete alındı. Böylelikle mevcut kapasite 2 bin 682 kişi arttırılarak toplam kapasite 10 bin 479'u kız, 7 bin 43'ü erkek olmak üzere 17 bin 522 kişiye çıkarıldı. Bu suretle devlet yurtlarını tercih eden tüm öğrencilerin yerleştirilmesiyle yedekte bekleyen öğrenci bırakılmadı. Yurtlara kayıtlı öğrencilere 40 TL kahvaltı, 80 TL akşam yemeği olmak üzere günlük toplamda 120 TL beslenme desteği verilmekte olup, yurtlarda kalan öğrencilerin tamamı beslenme için ayrıca bir ücret ödemiyor. Yurtlardaki öğrencilerin ders dışı zamanlarını etkin ve verimli geçirmeleri amacıyla düzenlenen el sanatları kursları, dil kursları, sportif kurslar gibi sosyal ve kültürel faaliyetleri içeren 170 etkinliğe 4 bin 895 öğrenci katıldı. Eskişehir Teknik Üniversitesi'ne yakın bir mevkide bin 500 kişilik yurt inşaatı devam ederken, Osmangazi Üniversitesi Meşelik Kampüsü'nde toplam 25 bin 711 metre karelik alan içerisinde yurt inşaatı yapılmak üzere tahsis edilmiş alandaki imar çalışmaları tamamlanmak üzere olduğu belirtildi. - ESKİŞEHİR