Branş antrenörleri ile tanışma, planlama ve değerlendirme toplantısı

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulselam Er, ziyaret ettiği branş antrenörleri ile tanışma, planlama ve değerlendirme toplantısına katıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdür Abdulselam Er, Yenikent Şehit Anıl Gül Spor Salonu'nda farklı spor branşlarında eğitim alan sporcuları ve antrenörlerini ziyaret etti. Jimnastik, basketbol, güreş ve tekvando antrenmanlarını yerinde takip eden Er, sporculara başarılar diledi. Sporcu ve antrenörler ziyaretinden dolayı İl Müdürü Er'e teşekkür etti. Ziyaretin ardından Er, spor salonunda düzenlenen tanışma, planlama ve değerlendirme toplantısına katıldı. - ESKİŞEHİR