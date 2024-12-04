Eskişehir İnönü Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Şampiyonası'ndan Madalyalarla Döndü - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eskişehir İnönü Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Şampiyonası'ndan Madalyalarla Döndü

Eskişehir İnönü Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Şampiyonası\'ndan Madalyalarla Döndü

Eskişehir İnönü Belediyesi Spor Kulübü'ne bağlı sporcular, Mersin'de düzenlenen Türkiye Oryantiring Şampiyonası'ndan madalyalar elde etti. Kulüp sporcuları, birincilik ve ikincilik madalyaları kazanarak başarılar elde etti.

04.12.2024 17:01  Güncelleme: 17:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehir İnönü Belediyesi Spor Kulübü'ne bağlı sporcular Türkiye Oryantiring Şampiyonası'ndan madalya ile döndü.

17 farklı etap, 90 kulüp, 32 şehir ve 1229 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nın 1. Kademe Yarışları Mersin'de yapıldı. Eskişehir İnönü Belediye Başkanlığı Gençlik ve Spor Kulübü

Oryantiring takımı sporcuları da yapılan bu yarışlardan madalya ile döndü. İnönü Belediyesi Spor Kulübü sporcuları birincilik ve ikincilik madalyaları kazandı. İnönü Belediyesi'nin kulüp sporcularından olan İbrahim Kor yarışlarda bir adet birincilik ve bir adet ikincilik kazanırken; Ayşe Akın iki adet dördüncülük, Münevver Kumru ise bir adet beşincilik kazandı. 4 kategoride kupa adayı olan İnönü Belediyesi sporcuları, verdiği destekten dolayı İnönü Belediye Başkanı Serhat Hamamcı'ya teşekkürlerini iletti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Ekonomi, Türkiye, Mersin, İnönü, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehir İnönü Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Şampiyonası'ndan Madalyalarla Döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

17:23 “Suya yüzde 50 indirim yapacağım“ vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı "Suya yüzde 50 indirim yapacağım" vaadiyle göreve gelen belediye başkanı yüzde 50 zam yaptı
16:12 İstanbul’un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu İstanbul'un yeni emniyet müdürü Selami Yıldız oldu
15:35 Esad’ın askerleri zorda Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar Esad'ın askerleri zorda! Kadın kılığına girerek kaçmaya çalışıyorlar
15:26 Yerlikaya’dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık Yerlikaya'dan dikkat çeken göçmen açıklaması: Adres tahkikatı yaptık, 150 bin 327 Suriyeliyi bulamadık
15:01 Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan’ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti Yerlikaya: Van Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan'ın seçilme haklarının bulunmadığı kesinleşti
22:37 ABD’den korkunç silah hamlesi: Ukrayna’ya verilen füzeler Rusya’nın en derinine isabet edecek ABD'den korkunç silah hamlesi: Ukrayna'ya verilen füzeler Rusya'nın en derinine isabet edecek
22:22 Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi’nin taklidini yaptı Fikret Orman, milyonların gözü önünde Ahmet Nur Çebi'nin taklidini yaptı
22:15 Ebru Baki’nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: ’Fatih Portakal Beni Andı’ Ebru Baki'nin Canlı Yayında İsim Karışıklığı: 'Fatih Portakal Beni Andı'
22:04 Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu Bakanlık sakıncalı ürünler listesini yayınladı: Sumak uygunsuz bulundu
21:35 Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor Turist kadından Türk erkekleri için olay sözler: Gözlerim bayram ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.12.2024 17:50:13. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir İnönü Belediyesi Spor Kulübü Oryantiring Şampiyonası'ndan Madalyalarla Döndü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.