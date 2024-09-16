Eskişehir Rallisi Sonuçlandı - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eskişehir Rallisi Sonuçlandı

Eskişehir Rallisi'nde Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ekibi birinci oldu, Kerem Kazaz ikinciliğe düştü.

16.09.2024 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programındaki Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Eskişehir Rallisi tamamlandı.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, üç gün boyunca 11 özel etapta 59 ekibin mücadele ettiği zorlu ralli, Parkur Racing adına Hyundai i20 N Rally2 ile yarışan Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ekibinin birinciliğiyle sona erdi. Ancak Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ekibi, son etapta fodepar yaptıkları tespit edilince 10 saniye ceza alarak 1.2 saniye ile ikinciliğe geriledi ve ralliyi ikinci tamamlayan Toksport WRT adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ekibi birinciliğe uzandı.

Yarışta üçüncülüğü yine Skoda ile Volkan Işık-Levent Gür ekibi elde etti.

44 ekibin tamamlayabildiği rallide, Sınıf N'de Orçun Nural-Süleyman Terzioğlu, Sınıf 3'te Efehan Yazıcı- Mehmet Akif Yalçın, İki çeker ve Sınıf 4'te Refik Bozkurt-Soner Tamer, Sınıf 5'te Sevcan Sağıroğlu-Güray Akgün ilk sırada yer aldı. Master pilotlarda Uğur Soylu, kadınlarda Burcu Çetinkaya-Fabrizia Pons birinciliğe ulaştı.

Celal Gülerhan TOSFED Ralli Kupası'nda Berkay Erdoğan-Muhammed Mataracı Eskişehir'den zaferle ayrıldı, Ömer Gür-Aras Dinçer ikinci, Evren Olcay-Yenal Kaya da üçüncü olarak podyuma çıktı.

Kategori 4'te Hakan Akman-Rahşan Umut Kara, Kategori 3'te Ömer Gür-Aras Dinçer, Kategori 2'de Berkay Erdoğan-Muhammed Mataracı, Kategori 1'de ise Faruk Sayın-Cansu Açar en hızlı ekipler oldu. Açar aynı zamanda kadın co-pilotlar birincisi olurken, kadın pilotlar birinciliğini de İbrahim Yılmaz ile yarışan Hande Erdoğan kazandı.

Yarışların ardından dereceye giren sporcular, kentteki bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'na 4- 6 Ekim tarihlerinde Kocaeli Rallisi ile devam edilecek.

Kaynak: AA

Petrol Ofisi, Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehir Rallisi Sonuçlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:05 Üstelik bunu yapan bir zincir market Tarihi geçmiş ürünleri, “1 alana 1 bedava“ kampanyasıyla satmaya çalıştılar Üstelik bunu yapan bir zincir market! Tarihi geçmiş ürünleri, "1 alana 1 bedava" kampanyasıyla satmaya çalıştılar
20:06 Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek Almanya, sınır kontrollerini artırıyor: Türkiye için vize verme süreci normal devam edecek
19:29 Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı Sıla bebeğin hikayesi bir kez daha kahretti! Gerçek babasının nerede olduğu ortaya çıktı
19:20 Ayşenur Ezgi’nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı Ayşenur Ezgi'nin amcası Yılmaz Eygi: Keşke Özgür bey de konuşsaydı
18:14 AK Parti’de gündem sivil anayasa “Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk“ AK Parti'de gündem sivil anayasa! "Yamalı bohçaya döndü, ihtiyaç değil zorunluluk"
09:46 Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti Bir hayranının etek altı görüntülerini çektiğini fark eden Shakira sahneyi terk etti
09:42 Pis Yedili’nin Orço’su Burak Alkaş, Arka Sokaklar’ın kadrosunda Pis Yedili'nin Orço'su Burak Alkaş, Arka Sokaklar'ın kadrosunda
09:31 Şenol Güneş’ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu Şenol Güneş'ten hakeme olay sözler: 6.oyuncu kuralını öğrenmemişler, ben yayladaydım ama duydum onu
09:29 AK Parti MYK toplanıyor Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan’ın önüne gelecek AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
09:25 WhatsApp’a bir bomba özellik daha Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak WhatsApp'a bir bomba özellik daha! Kullanıcılar para kazanma imkanı bulacak
09:19 Maç sonu ortalığı yıktılar Trabzonspor’dan ırkçılık tepkisi Maç sonu ortalığı yıktılar! Trabzonspor'dan ırkçılık tepkisi
09:18 Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı Evim Şahane’nin mimarı Selim Yuhay, unutamadığı anısını gözyaşları içinde anlattı
09:18 Adana’da tır ile minibüs çarpıştı Ölü ve yaralılar var Adana'da tır ile minibüs çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
09:10 Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu En yakınındaki isim gözaltına alındı Profesörün cesedi çıplak halde plastik bidonda bulunmuştu! En yakınındaki isim gözaltına alındı
09:01 Oyuncu Ferit Kaya evlendi Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu Oyuncu Ferit Kaya evlendi! Diyarbakır düğününde paralar havada uçuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2024 22:13:00. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehir Rallisi Sonuçlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement