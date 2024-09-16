Eskişehir Rallisi Sonuçlandı

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Türkiye Otomobil Sporları Federasyonunun (TOSFED) faaliyet programındaki Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın 5. ayağı olan Eskişehir Rallisi tamamlandı.

TOSFED'den yapılan açıklamaya göre, üç gün boyunca 11 özel etapta 59 ekibin mücadele ettiği zorlu ralli, Parkur Racing adına Hyundai i20 N Rally2 ile yarışan Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ekibinin birinciliğiyle sona erdi. Ancak Kerem Kazaz-Corentin Silvestre ekibi, son etapta fodepar yaptıkları tespit edilince 10 saniye ceza alarak 1.2 saniye ile ikinciliğe geriledi ve ralliyi ikinci tamamlayan Toksport WRT adına Skoda Fabia R5 ile yarışan Buğra Banaz-Onur Ahıskalı ekibi birinciliğe uzandı.

Yarışta üçüncülüğü yine Skoda ile Volkan Işık-Levent Gür ekibi elde etti.

44 ekibin tamamlayabildiği rallide, Sınıf N'de Orçun Nural-Süleyman Terzioğlu, Sınıf 3'te Efehan Yazıcı- Mehmet Akif Yalçın, İki çeker ve Sınıf 4'te Refik Bozkurt-Soner Tamer, Sınıf 5'te Sevcan Sağıroğlu-Güray Akgün ilk sırada yer aldı. Master pilotlarda Uğur Soylu, kadınlarda Burcu Çetinkaya-Fabrizia Pons birinciliğe ulaştı.

Celal Gülerhan TOSFED Ralli Kupası'nda Berkay Erdoğan-Muhammed Mataracı Eskişehir'den zaferle ayrıldı, Ömer Gür-Aras Dinçer ikinci, Evren Olcay-Yenal Kaya da üçüncü olarak podyuma çıktı.

Kategori 4'te Hakan Akman-Rahşan Umut Kara, Kategori 3'te Ömer Gür-Aras Dinçer, Kategori 2'de Berkay Erdoğan-Muhammed Mataracı, Kategori 1'de ise Faruk Sayın-Cansu Açar en hızlı ekipler oldu. Açar aynı zamanda kadın co-pilotlar birincisi olurken, kadın pilotlar birinciliğini de İbrahim Yılmaz ile yarışan Hande Erdoğan kazandı.

Yarışların ardından dereceye giren sporcular, kentteki bir alışveriş merkezi önünde düzenlenen törenle kupalarını aldı.

Petrol Ofisi Maxima 2024 Türkiye Ralli Şampiyonası'na 4- 6 Ekim tarihlerinde Kocaeli Rallisi ile devam edilecek.