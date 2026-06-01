Eskişehir Sporculardan Uluslararası Başarı

İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Balestra Cup Eskrim Turnuvası'nda Eskişehirli sporcular büyük bir başarıya imza attı.

Turnuvaya katılan Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü (GSİM) Ferdi Eskrim Takımı sporcuları, sergiledikleri üstün performansla göz doldurdu. Zorlu müsabakaların ardından U12 Kız Kılıç kategorisinde İpek Melis Kaygusuz ve U12 Erkek Kılıç kategorisinde Mert Barkın Kaygusuz kürsüye çıkma başarısı gösterdi. U10 Kız Kılıç kategorisinde mücadele eden Derin Hürmetli ise turnuvayı 5. sırada tamamlayarak madalya kürsüsüne yakın bir derece elde etti.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, uluslararası arenada kenti ve ülkeyi başarıyla temsil eden genç sporcuları ve antrenörlerini tebrik ederek, başarılarının devamını diledi. - ESKİŞEHİR