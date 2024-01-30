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Eskişehir Takımı Flöre Eskrim Türkiye Kupası'nda Başarılı - Son Dakika
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Eskişehir Takımı Flöre Eskrim Türkiye Kupası'nda Başarılı

Sakarya'da düzenlenen Flöre Eskrim Türkiye Kupası'na katılan Eskişehir takımı, 1 şampiyonluk ve 4 üçüncülük elde etti. Selin Ece İncesu Türkiye şampiyonu olurken, Duru Durukan, Hasan Kemal Canko, Duru Gülkan ve Ecem Özer Türkiye üçüncüsü oldu.

Eskişehir Takımı Flöre Eskrim Türkiye Kupası\'nda Başarılı
30.01.2024 - 10:49,
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Geçtiğimiz günlerde Sakarya'da gerçekleştirilen Flöre Eskrim Türkiye Kupası'na Eskişehir'den katılan takım, 1 şampiyonluk ve 4 üçüncülük elde etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde Sakarya'da düzenlemiş olduğu 'Flöre Eskrim Türkiye Kupası'nda Eskişehir'i temsil eden takım, yapılan müsabakalarda 5 madalya kazandı. Türkiye kupasında gerçekleştirilen mücadeleler; U10, U12 ve U14 yaş kategorilerinde yapıldı. Müsabakalar sonucunda Selin Ece İncesu Türkiye şampiyonu olurken; Duru Durukan, Hasan Kemal Canko, Duru Gülkan ve Ecem Özer Türkiye üçüncüsü oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir Takımı Flöre Eskrim Türkiye Kupası'nda Başarılı - Son Dakika
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