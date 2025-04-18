Eskişehir Valiliği\'nden Final Maçı Açıklaması

Eskişehir Valiliği, güvenlik gerekçesiyle Ziraat Türkiye Kupası final maçının Eskişehir'de oynanmasının uygun görülmediğine yönelik çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı açıkladı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Ziraat Türkiye Kupası final maçının 14 Mayıs 2025 Çarşamba günü Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacağını duyurmuştu. Bugün bazı medya organlarında Eskişehir Valiliği'nin güvenlik gerekçesiyle finalin Eskişehir'de oynanmasını uygun görmediği yönünde haberler yayımlandı.

Eskişehir Valiliği yetkilileri, bu bilginin yanlış olduğunu ve sosyal medyada yayılan haberlerin gerçeği yansıtmadığını ifade etti. - ESKİŞEHİR