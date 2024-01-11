Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, TSYD Eskişehir Şubesi\'ni ziyaret etti

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Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Eskişehir Şubesi'ne ziyarette bulundu.
Vali Aksoy ile Şube Başkanı Sadi Seda ve Yönetim Kurulu üyeleri, Eskişehir'deki sportif faaliyetler hakkında sohbet etti.
Aksoy'un Eskişehirspor'un yanı sıra amatör sporun da durumunu değerlendirdiği ziyareti, fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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