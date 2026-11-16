Eskişehir Valisi Yılmaz, 2-2'lik maçın ardından Eskişehirspor'a destek verdi - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Yılmaz, 2-2'lik maçın ardından Eskişehirspor'a destek verdi

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Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor'un Ayvalıkgücü Belediyespor ile 2-2 berabere kalıp liderliği kaybettiği maçın ardından sosyal medyadan destek mesajı yayımladı. İki kez geriye düşen takım 1 puan alırken Yılmaz, sonuçların geçici olduğunu vurguladı.

Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, Nesine 3. Lig 2. Grup 12. hafta mücadelesinde Eskişehirspor'un sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile 2-2 berabere kalarak liderliği kaybettiği maçın ardından sosyal medya hesabından destek mesajı yayımladı.

Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada iki farklı geriye düşmesine rağmen Mehmet Bağlı ve Kerem Baykuş'un golleriyle sahadan 1 puanla ayrılan siyah-kırmızılı takıma moral veren Vali Yılmaz, paylaşımında sonuçların geçici olduğuna vurgu yaptı.

Vali Yılmaz, mesajında, "Sonuçlar geçicidir, Kırmızı Şimşek asaleti kalıcıdır! Ayvalıkgücü karşısında galibiyeti kaçırmış olsak da sahadaki azmimiz ve hedefe olan inancımız tam. Yolumuz uzun; her zaman omuz omuza, başın dik olsun ES-ES!" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA
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