Vali Yılmaz'dan Eskişehirspor'a 65 kombine destek: Biletler şehit çocuklarına - Son Dakika
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Vali Yılmaz'dan Eskişehirspor'a 65 kombine destek: Biletler şehit çocuklarına

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Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor'un "Varsan Varım" kampanyasına kulübün kuruluş yılı anısına aldığı 65 kombine biletle destek vereceklerini, biletleri şehitlerin çocuklarına hediye edeceklerini bildirdi.

Eskişehir Valisi Erdinç Yılmaz, Eskişehirspor'un "Varsan Varım" kampanyasına kulübün kuruluş yılı anısına aldığı 65 kombine biletle destek vereceklerini, biletleri şehitlerin çocuklarına hediye edeceklerini bildirdi.

Vali Yılmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Eskişehirspor'un 19 Haziran 1965'ten bu yana kentin gururu ve nesilden nesile aktarılan ortak değeri olduğunu belirtti.

"Varsan Varım" kampanyasının kentteki birlik ve beraberlik ruhunu ortaya koyma çağrısı olduğunu ifade eden Yılmaz, Eskişehirspor'un en büyük gücünün kent sakinlerinin dayanışması ve kulübe duydukları sevgi olduğunu kaydetti.

Yılmaz, kampanyaya destek amacıyla kulübün kuruluş yılı olan 1965'e atfen 65 kombine bilet alacaklarını belirterek, biletleri şehitlerin çocuklarına hediye edeceklerini bildirdi.

Şehitlerin emanetlerinin Eskişehirspor tribünlerinde kentin heyecanını ve kardeşlik duygusunu paylaşmasını istediklerini aktaran Yılmaz, şehitleri rahmet, sevgi ve minnetle andı.

Vali Yılmaz, iş dünyası, sanayiciler, esnaf, sivil toplum kuruluşları ve tüm Eskişehirlilere kampanyaya katılma çağrısında bulunarak, dayanışmanın kulübün geleceğine ve kentteki birlik ruhuna katkı sağlayacağını ifade etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Vali Yılmaz'dan Eskişehirspor'a 65 kombine destek: Biletler şehit çocuklarına - Son Dakika
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