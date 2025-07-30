Eskişehir Yaz Spor Okulu Devam Ediyor

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün başlattığı Yaz Spor Okulu tüm hızıyla etkinliklerine devam ediyor.

İlk olarak Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yaz Spor Okulları, açıldığı günden beri etkinlikler düzenlemeye devam ediyor. Okula katılım gösteren gençler tarafından Üniversite Evleri Sentetik Futbol Sahası'nda yapılan çalışmalara yoğun bir ilgi gösterildi. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşım ile 'Hem eğleniyor, hem öğreniyoruz!' sloganını öne çıkardı. - ESKİŞEHİR