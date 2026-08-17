Eskişehir Yüzmede 20 Madalya Kazandı - Son Dakika
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Eskişehir Yüzmede 20 Madalya Kazandı

Eskişehir Yüzmede 20 Madalya Kazandı
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Eskişehirli sporcular, ANALİG Yüzme Türkiye Finali'nde 20 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

Eskişehirli sporcular, Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Yüzme Türkiye Final Müsabakalarında 9 altın, 4 gümüş ve 7 bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazandı.

ANALİG Yüzme Türkiye Final Müsabakaları, 14-16 Ağustos 2026 tarihlerinde Elazığ'da düzenlendi. Şampiyonada mücadele eden Eskişehirli sporcular, 9'u altın, 4'ü gümüş ve 7'si bronz olmak üzere toplam 20 madalyayı müzesine götürdü. Organizasyonda 11 farklı sporcuyla 22 dereceye imza atan kafile, 9 Türkiye Şampiyonluğu ile başarısından söz ettirdi.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri, tüm sporcuları ve antrenörleri tebrik edip, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA

Eskişehir, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehir Yüzmede 20 Madalya Kazandı - Son Dakika

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