Eskişehirli Bisiklet Master Sporcusu Cenk Algın Kemaliye Bisiklet Yarışında Başarı Elde Etti

Spor

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen 45. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen bisiklet yarışında Eskişehirli Bisiklet Master Sporcusu Cenk Algın büyük bir başarı elde etti.

Bisiklet Master Sporcusu Cenk Algın, 30 kilometrelik trail parkurunda 2, Mtb dağ bisikletleri parkuru yaş kategorisi 3. oldu. Yarışma için Eskişehir'den bisikleti ile yola çıkan Cenk Algın, Ankara'ya otobüs ile Ankara'dan Erzincan'dan Doğu Ekspres treniyle Bağıştaş'tan Kemaliye ilçesine inişli çıkışlı 28 kilometrelik yoldan bisikletle yol katetti.

"Benim için gurur verici bir duygu"

Şenliklere katılan Eskişehirlilerin de desteklediği Cenk Algın, "Uzun bir yolculuktan sonra yarışma alanına ulaştım. Yarışmalar oldukça çekişmeli geçti. Festival için gelen Eskişehirli hemşehrilerimin de destekleriyle yarışmalarda 2'ncilik ve 3'üncülük dereceleri elde ederek Eskişehirimizi burada başarı ile temsil etme fırsatı yakaladım. Benim için gurur verici bir duygu. Koşu ve bisiklet yarışmalarında Eskişehir'i temsil ediyorum. Belediye ve kurumlarımızdan benim gibi sporculara destek olunmasını istiyoruz. Federasyonumuza ve Bisiklet Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Özlem Sakarya'ya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR