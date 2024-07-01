Eskişehirli Bisiklet Master Sporcusu Cenk Algın Kemaliye Bisiklet Yarışında Başarı Elde Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eskişehirli Bisiklet Master Sporcusu Cenk Algın Kemaliye Bisiklet Yarışında Başarı Elde Etti

Eskişehirli Bisiklet Master Sporcusu Cenk Algın Kemaliye Bisiklet Yarışında Başarı Elde Etti

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen 45. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen bisiklet yarışında Eskişehirli Bisiklet Master Sporcusu Cenk Algın büyük bir başarı elde etti. Algın, 30 kilometrelik trail parkurunda 2, Mtb dağ bisikletleri parkuru yaş kategorisi 3. oldu.

01.07.2024 17:21  Güncelleme: 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde düzenlenen 45. Erzincan Kemaliye (Eğin) Uluslararası Kültür ve Doğa Sporları Şenlikleri çerçevesinde düzenlenen bisiklet yarışında Eskişehirli Bisiklet Master Sporcusu Cenk Algın büyük bir başarı elde etti.

Bisiklet Master Sporcusu Cenk Algın, 30 kilometrelik trail parkurunda 2, Mtb dağ bisikletleri parkuru yaş kategorisi 3. oldu. Yarışma için Eskişehir'den bisikleti ile yola çıkan Cenk Algın, Ankara'ya otobüs ile Ankara'dan Erzincan'dan Doğu Ekspres treniyle Bağıştaş'tan Kemaliye ilçesine inişli çıkışlı 28 kilometrelik yoldan bisikletle yol katetti.

"Benim için gurur verici bir duygu"

Şenliklere katılan Eskişehirlilerin de desteklediği Cenk Algın, "Uzun bir yolculuktan sonra yarışma alanına ulaştım. Yarışmalar oldukça çekişmeli geçti. Festival için gelen Eskişehirli hemşehrilerimin de destekleriyle yarışmalarda 2'ncilik ve 3'üncülük dereceleri elde ederek Eskişehirimizi burada başarı ile temsil etme fırsatı yakaladım. Benim için gurur verici bir duygu. Koşu ve bisiklet yarışmalarında Eskişehir'i temsil ediyorum. Belediye ve kurumlarımızdan benim gibi sporculara destek olunmasını istiyoruz. Federasyonumuza ve Bisiklet Federasyonu Eskişehir İl Temsilcisi Özlem Sakarya'ya teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Eskişehir, Erzincan, Kemaliye, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirli Bisiklet Master Sporcusu Cenk Algın Kemaliye Bisiklet Yarışında Başarı Elde Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


21:08 İletişim Başkanı Altun: Provokasyonlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak İletişim Başkanı Altun: Provokasyonlarla ülkemizin huzurunu bozma çabaları amacına ulaşamayacak
20:00 Hepsinin gözü dönmüş Suriyeli provokatörler, “Hastayım“ diye yalvaran Türk’e bile acımadı Hepsinin gözü dönmüş! Suriyeli provokatörler, "Hastayım" diye yalvaran Türk'e bile acımadı
18:34 Önce Kayseri, ardından Suriye Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü Önce Kayseri, ardından Suriye! Peki süreci nasıl okumalı, tüm bu olan bitenler tesadüf mü?
17:33 Suriye’de tehlikeli provokasyon Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı Suriye'de tehlikeli provokasyon! Türk ordusunun kullandığı binaya girmeye çalışanlar, ateş açılarak uzaklaştırıldı
16:34 Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı Daltonlar çetesinin milyonlarca lira haraç istediği iş yeri yeniden kurşunlandı
20:37 İmzaların atılması an meselesi Milli futbolcudan rekor transfer İmzaların atılması an meselesi! Milli futbolcudan rekor transfer
19:04 Michy Batshuayi resmen Galatasaray’da İşte maliyeti Michy Batshuayi resmen Galatasaray'da! İşte maliyeti
17:57 BBP’den Ümit Özdağ’a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz BBP'den Ümit Özdağ'a yanıt: LGBT destekçisi partinin neo-faşist lideri bizim milliyetçiliğimizi anlayamaz
17:51 Kasaya girecek para öyle böyle değil Fenerbahçe’ye dev sponsor Kasaya girecek para öyle böyle değil! Fenerbahçe'ye dev sponsor
17:37 Sinan Ateş davası yarın devam edecek Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat Sinan Ateş davası yarın devam edecek! Tolgahan Demirbaş, tüm suçlamaları böyle reddetti: Vicdanım rahat
17:04 Yeni takımı belli gibi Yıldız futbolcu Beşiktaş’a veda etti Yeni takımı belli gibi! Yıldız futbolcu Beşiktaş'a veda etti
16:28 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı 101 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası! Gar Katliamı davasında mahkemeden sanıklara ceza yağdı
15:47 Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor Benzine, motorine ve sigaraya ÖTV zammı geliyor
15:31 Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz Belediyenin yaptığı paylaşım ortalığı karıştırdı: Bu yıl da yağladık, bekliyoruz
15:12 Kayseri’de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi Kayseri'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.07.2024 21:30:36. #1.11#
SON DAKİKA: Eskişehirli Bisiklet Master Sporcusu Cenk Algın Kemaliye Bisiklet Yarışında Başarı Elde Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement