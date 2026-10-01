Eskişehirli hemsbolcular Muğla'da Türkiye ve dünya şampiyonluğu kazandı - Son Dakika
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Eskişehirli hemsbolcular Muğla'da Türkiye ve dünya şampiyonluğu kazandı

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Eskişehirli hemsbolcular Muğla\'da Türkiye ve dünya şampiyonluğu kazandı
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Muğla'da 10-13 Eylül'deki Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehir'i ilk kez temsil eden sporcular başarılı oldu. Gençler B'de Miraç Demirel Türkiye şampiyonu olurken, bir sporcu da dünya şampiyonu oldu; İnci Çelik ve Bulut Sefa Dönmez finalde ilk 8'de yer aldı.

Muğla'da 10-13 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilen Gençler ve Büyükler Hemsball Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehir'i ilk kez temsil eden sporcular önemli başarılara imza atarken, bir sporcu dünya şampiyonu oldu.

Gençler B kategorisinde mücadele eden Eskişehir sporcusu Miraç Demirel, Türkiye Şampiyonu olma başarısı gösterdi. Gençler A kategorisinde yarışan İnci Çelik ve Bulut Sefa Dönmez ise, gruplarını birinci sırada tamamlayarak finalde ilk 8 içerisinde yer aldı. Başarılı sporcular ve antrenör Abdullah Binici, Gençlik ve Spor İl Müdürü Hasan Kalın ile bir araya geldi. İl Müdürü Kalın, sporcuları ve antrenörü tebrik edip, başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA
EskişehirTürkiyeDünyaEylülMuğlaSporSon Dakika

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