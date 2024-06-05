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Eskişehirli sporcu Salih Veysel Kök, Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu.

Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Ankara'da düzenlendi. Şampiyonaya Eskişehir'den katılan görme engelli sporcu Salih Veysel Kök, 82,5 kilogram sikletinde yarıştı. Toplamda 385 kilogram ağırlığı başarıyla kaldıran Kök, Türkiye 3'üncüsü olarak, bronz madalyanın sahibi oldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla sporcu ve antrenörlerini tebrik etti. - ESKİŞEHİR