Eskişehirli sporcu Salih Veysel Kök, Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika
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Eskişehirli sporcu Salih Veysel Kök, Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu

Eskişehir'den katılan görme engelli sporcu Salih Veysel Kök, Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda 82,5 kilogram sikletinde yarışarak Türkiye 3'üncüsü oldu. Kök, toplamda 385 kilogram ağırlığı başarıyla kaldırarak bronz madalya kazandı.

05.06.2024 09:45
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Eskişehirli sporcu Salih Veysel Kök, Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu.

Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası Ankara'da düzenlendi. Şampiyonaya Eskişehir'den katılan görme engelli sporcu Salih Veysel Kök, 82,5 kilogram sikletinde yarıştı. Toplamda 385 kilogram ağırlığı başarıyla kaldıran Kök, Türkiye 3'üncüsü olarak, bronz madalyanın sahibi oldu.

Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımla sporcu ve antrenörlerini tebrik etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehirli sporcu Salih Veysel Kök, Görme Engelliler Türkiye Halter Şampiyonası'nda Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika

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