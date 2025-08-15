Eskişehirli Sporcu Türkiye 3’cüsü Oldu

Eskişehirli sporcu düzenlenen Anadolu Yıldızları Türkiye Finali'nde büyük başarı gösterdi.

Konya'nın Kulu ilçesinde Anadolu Yıldızları Türkiye Finalleri düzenlendi. Eskişehirli sporcu ise turnuvada Kata branşında Türkiye 3'cüsü oldu. Genç sporcu Yusuf Berat Yılmaz ise bu başarıya imza atan kişi oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Kendisini yürekten tebrik ediyor, spor hayatında nice başarılar diliyoruz" dedi. - ESKİŞEHİR