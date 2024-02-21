Eskişehirli sporcu İstanbul'da Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika
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Spor

Eskişehirli sporcu İstanbul'da Türkiye ikincisi oldu

Eskişehirli sporcu İstanbul\'da Türkiye ikincisi oldu

İstanbul'da düzenlenen müsabakalara Eskişehir'den katılan Elif Aydın, büyükler uzun atlama branşında Türkiye ikincisi oldu. Sporcu ve antrenörü büyük bir sevinç yaşadı.

21.02.2024 12:08  Güncelleme: 12:13
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İstanbul'daki müsabakalara Eskişehir'den katılan Elif Aydın isimli sporcu, büyükler uzun atlama branşında Türkiye ikincisi oldu.

17-18 Şubat tarihlerinde İstanbul'da düzenlenen müsabakalara Eskişehir'den Elif Aydın katıldı. Büyükler uzun atlama branşında, Elif Aydın Türkiye 2. oldu. Oldukça sevinen sporcu ve antrenörü mutluluklarını paylaştılar. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehirli sporcu İstanbul'da Türkiye ikincisi oldu - Son Dakika

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