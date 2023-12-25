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Eskişehirli sporcular Grekoromen Güreş Şampiyonasında Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika
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Eskişehirli sporcular Grekoromen Güreş Şampiyonasında Türkiye 3'üncüsü oldu

Eskişehirli sporcular, Okul Sporları Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye 3'üncüsü olarak 1 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya kazandı.

Eskişehirli sporcular Grekoromen Güreş Şampiyonasında Türkiye 3\'üncüsü oldu
25.12.2023 - 10:36,  Güncelleme: 10:38
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Eskişehirli sporcular Grekoromen Güreş Şampiyonasında takım halinde Türkiye 3'üncüsü olurken, 1 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Okul Sporları Grekoromen Güreş Şampiyonası 20-23 Aralık tarihleri arasında Bilecik'te düzenlendi. Şampiyonaya Eskişehir'den katılan sporcular, elde ettikleri başarılarla takım halinde 3'üncü olmaya hak kazandı. Zorlu mücadelelere sahne olan turnuvada mindere çıkan sporculardan Taylan Karausta 48 kilogram kategorisinde şampiyon olarak altın madalyanın sahibi oldu. Eskişehirli sporculardan 65 kilogram kategorisinde mücadele eden Muhammed Önal 2'nci olarak gümüş madalya, 60 kilogramda yarışan Yiğit Saygı 3'üncü olarak bronz madalya kazanırken, 110 kilogram kategorisinde yarışan Hüseyin Berat Kuş ise 5'inci oldu. Eskişehir Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda genç sporcular tebrik edildi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehirli sporcular Grekoromen Güreş Şampiyonasında Türkiye 3'üncüsü oldu - Son Dakika
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