Eskişehirli Sporcular Trans Taurus\'ta Şampiyon Oldu

Eskişehir Gençlikspor İl Müdürlüğü sporcuları Eda Konuk ve Eren Keskin, Antalya'nın Kemer ilçesi, bu yıl üçüncüsü düzenlenen, dağ, gravel ve e-bike bisikleti tutkunlarını bir araya geldiği Trans Taurus Dağ Bisikleti Etap Yarışlarında Mix Kategoride birinciliği elde ederek büyük bir başarıya imza attılar

Yaklaşık 200 kilometrelik parkurda dört gün ve dört etap boyunca devam eden yarışlara Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Kolombiya, Belarus ve Polonya'dan toplamda 100'e yakın sporcu katıldı. Antrenör ve aynı zamanda sporcu olan Gökay Konuk eşliğinde yarışan sporcular, zorlu etaplarda sergiledikleri insanüstü performansla dikkatleri üzerlerine çekti. Kemer şehir merkezinden start alan organizasyonun ilk etabı 20 kilometrelik sıralama turu oldu. Olbia Parkı'ndan başlayan etapta sporcular, Kemer'in eşsiz sahil şeridinden ve kent içinden geçerek Kemer Marina'ya kadar ulaştı. Yarışın ikinci ve üçüncü günlerinde sporcular; Kuzdere, Kesme Boğazı Kanyonu, Gedelme, Ovacık, Örencik, Yarbaşçandır ve Katranbaşı gibi zorlu yayla yollarında doğayla iç içe kıyasıya mücadele etti. Etaplar boyunca sedir ormanlarından geçen bisikletçiler, her biri yaklaşık 60 kilometreyi bulan parkurları başarıyla tamamladı. Organizasyonun son gününde Ovacık Yaylası'ndan başlayan etap, Tahtalı Dağı'nın etkileyici manzarası eşliğinde Çukur Yayla, Üçoluk ve Belenyayla'dan geçerek Kuzdere'de sona erdi.

Yarışı büyük bir azim ve kararlılıkla tamamlayan Eda Konuk ve Eren Keskin, sıradaki hedeflerinin, yurtdışındaki prestijli organizasyonlarda Türkiye'yi temsil etmek olduğunu belirttiler. - ESKİŞEHİR