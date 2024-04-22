Eskişehirli sporcular Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası\'nda derece elde etti

Spor

Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 1. Ayağı'na Eskişehir'den katılan Ahmet Tığlı ve Mesut Şen farklı kategorilerde derece elde ettiler.

Bilecik'te bulunan Endurobil 365 Ekstrem Park'ta Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası 1. Ayağı gerçekleşti. Organizasyona 7'si kadın, 195 sporcu katıldı. 13 kategoride yapılan yarışlarda Türkiye Enduro ve ATV Şampiyonası'nda, Eskişehir ATV Clup ekibi katıldıkları yarışlarda 2 derece elde etti. 650 cc Altı A1 Kategorisi'nde yarışan Ahmet Tığlı ve 650 cc Üstü A2 Kategorisi'nde yarışan Mesut Şen 3'üncülük elde etti. Oldukça mutlu olan ekip, sevincini ekip arkadaşları ile kutladı. - ESKİŞEHİR