Eskişehirli Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Gurur Yaşattı - Son Dakika
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Eskişehirli Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Gurur Yaşattı

Eskişehirli Sporcular Türkiye Şampiyonası\'nda Gurur Yaşattı
05.07.2026 15:05
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Eda Nur Tulum 400m'de 3., Selen Canlı 1500m'de gümüş madalya kazandı, Eskişehir'i gururlandırdı.

İzmir'de düzenlenen Yeşilay U23 Büyükler Türkiye Şampiyonası'na katılan Eskişehirli sporcular Eda Nur Tulum ve Selen Canlı, elde ettikleri derecelerle kente gurur yaşattı.

İzmir, atletizm dünyasının önemli organizasyonlarından biri olan Yeşilay U23 Büyükler Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptı. Türkiye'nin dört bir yanından gelen başarılı sporcuların kıyasıya mücadele ettiği şampiyonada, Eskişehir'i temsil eden atletler sergiledikleri performansla göz doldurdu.

Eskişehirli sporculardan Eda Nur Tulum, U23 kategorisindeki ilk yılında piste çıktı. Başarılı bir performans sergileyen Tulum, 400 metre yarışında 3. oldu. Eda Nur Tulum için şampiyonada bir de sürpriz doğum günü kutlaması gerçekleştirildi.

Şampiyonada Eskişehir rüzgarı estiren bir diğer isim ise Selen Canlı oldu. Piste çıkan Canlı, 1500 metre kategorisinde gümüş madalyanın sahibi oldu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehirli Sporcular Türkiye Şampiyonası'nda Gurur Yaşattı - Son Dakika

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