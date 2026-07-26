Eskişehirli Sporculardan Şampiyonada Başarı

Ankara'da düzenlenen Türkiye Şampiyonası'nda Eskişehir'i temsil eden sporcular Ahmet Savaş ve Ahmet Efe Aykol, elde ettikleri derecelerle kente büyük bir gurur yaşattı.

Ankara Arena Spor Salonu'nda 22-25 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyonda Eskişehirli sporcular mindere çıktı. Zorlu mücadelelere sahne olan şampiyonada 57 kiloda yarışan Ahmet Savaş, sergilediği performansla Türkiye 3'üncüsü olarak bronz madalyanın sahibi oldu. Üst üste ikinci kez Türkiye Şampiyonası'nı madalyayla tamamlayan Savaş, istikrarlı başarısını bir kez daha kanıtladı.

Şampiyonada 32 kiloda mücadele eden bir diğer Eskişehirli sporcu Ahmet Efe Aykol ise organizasyonu Türkiye 5'incisi olarak tamamladı. Şampiyona boyunca sergilediği azimli mücadeleyle dikkat çeken genç sporcu, gelecek vaat eden performansıyla takdir topladı.

Elde edilen başarıların ardından sporcular, antrenörler ve aileler büyük sevinç yaşadı.