Sudem Denizli'den 2. gümüş madalya geldi

Eskişehirli yüzücü Sudem Denizli, kadınlar 200 metre sırtüstü finalinde 5. İslami Dayanıma Oyunları'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.

Konya'da düzenlenen 5. İslami Dayanışma Oyunları'nda Eskişehir'i ve Milli Takım'ı temsil eden başarılı yüzücü Sudem Denizli, kadınlar 200 metre sırtüstü finali neticesinde gümüş madalyanın sahibi oldu. Eskişehirli sporcu Denizli, 02.14.32'lik derecesi ile sporseverler başta olmak üzere sosyal medya üzerinden de hemşerilerinin takdirlerini topladı. - ESKİŞEHİR