Eskişehirspor, Ayvalıkgücü Belediyespor maçının hazırlıklarını sürdürdü

Eskişehirspor, TFF 3. Lig play-off 2. turunda karşılaşacağı Ayvalıkgücü Belediyespor maçı için hazırlıklara devam ediyor.

Ligi 2. sırada bitiren Eskişehirspor, geçtiğimiz hafta play-off 1. tur maçlarında karşılaştığı Balıkesirspor'u 3-0 mağlup etmişti. Bu hafta ise play-off 2. tur karşılaşmaları kapsamında Ayvalıkgücü Belediyespor'a konuk olacak olan Eskişehirspor, bu maçın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Eskişehirspor - Ayvalıkgücü Belediyespor maçı, 8 Mayıs Cuma günü saat 20.00'de Hüsnü Uğural Stadyumu'nda oynanacak. - ESKİŞEHİR