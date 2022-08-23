Başkan Şimşek'ten "Konyaspor-Fenerbahçe" maçının pazar günü oynanması talebi - Son Dakika
Üye Girişi

Başkan Şimşek'ten "Konyaspor-Fenerbahçe" maçının pazar günü oynanması talebi

23.08.2022 13:40
Başkan Şimşek'ten "Konyaspor-Fenerbahçe" maçının pazar günü oynanması talebi

Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, pazartesi günü Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak maç öncesinde, "Madem Konyaspor ve Fenerbahçe maçı Eskişehir'de oynanacak, iki takım da deplasman yapacak.

Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, pazartesi günü Fenerbahçe ile Konyaspor arasında oynanacak maç öncesinde, "Madem Konyaspor ve Fenerbahçe maçı Eskişehir'de oynanacak, iki takım da deplasman yapacak. Bu maç pazar günü olmalıdır" diyerek TFF'ye seslendi.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelecek. 29 Ağustos Pazartesi oynanacak müsabaka öncesi, Konya Büyükşehir Stadyumu'nun zemin durumu belirsizliğini koruyor. Geçtiğimiz hafta Başakşehir ile olan deplasman karşılaşmasını Eskişehir'de oynayan Konyaspor'un, Fenerbahçe maçını da aynı sahada oynaması planlanıyor.

Karşılaşma öncesinde TFF'ye seslenen Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, maçın pazar günü yapılması talebini dile getirdi. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Başkan Şimşek, "Madem Konyaspor ve Fenerbahçe maçı Eskişehir'de oynanacak, iki takım da deplasman yapacak. Bu maç pazar günü olmalıdır. Futbol şehri Eskişehir'de karnaval havasında bir maç olsun. Bu arada Eskişehir'in Eskişehirspor'u meşhurdur" ifadelerine yer verdi. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir'de oynanacak Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir'de oynanacak Fenerbahçe ilk kez Eskişehir Yeni Stadyumu'nda maça çıkacak Fenerbahçe ilk kez Eskişehir Yeni Stadyumu'nda maça çıkacak
Kaynak: İHA

Fenerbahçe, Eskişehir, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başkan Şimşek'ten 'Konyaspor-Fenerbahçe' maçının pazar günü oynanması talebi - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırım'ın Ukrayna'ya iadesi uluslararası hukukun gereğidir
16:48 Sosyal medyada gündem olmuştu! Eskişehir'de kılıçla gezen 3 kişinin film seti çalışanı olduğu anlaşıldı
16:10 Erşan Kuneri ve Gibi'nin oyuncusu Necat Bayar izleyicileri uyardı: İzlerken eğlenmiyorsanız kapatın
16:04 Konyaspor-Fenerbahçe maçı Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynanacak
15:50 Rusya'nın aradığı Ukraynalı Natalya Vovk ile ilgili Estonya'dan açıklama geldi: Ülkemizde saklanmıyor
15:50 Lavrov'dan Türkiye'ye askeri harekat resti: Suriye'de askeri bir gerilim kesinlikle kabul edilemez
15:29 Timsah, kafesine giren adamı kovaladı! Yavaş kalması facianın önüne geçti
15:15 "Göreve abdestli çıkın" diyen Bakan Soylu'ya Halk TV sunucusu Payzin'den tepki: Burası laik bir ülke unuttu galiba
15:12 Bakan Soylu, Silivri'de bıçak ve satırla iki polisi yaralayan saldırgan hakkında konuştu: Bildiğimiz bir tip
15:04 ABD'den Ukrayna'daki vatandaşlarına acil uyarı: Ülkeden hemen ayrılın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.08.2022 17:55:00. #1.13#
SON DAKİKA: Başkan Şimşek'ten "Konyaspor-Fenerbahçe" maçının pazar günü oynanması talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement