SPOR Eskişehirspor Başkanı Şimşek: Kulübün toplam borcu 287 milyon lira - Son Dakika
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SPOR Eskişehirspor Başkanı Şimşek: Kulübün toplam borcu 287 milyon lira

24.05.2022 16:20

Eskişehirspor Başkanı Şimşek: Kulübün toplam borcu 287 milyon liraHakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, toplam borcun 287 milyon lira olduğunu ve 3'üncü lige düştükleri için çok üzgün olduklarını ifade ederek, 'Biz takımımızı küme düşüren bir...

Eskişehirspor Başkanı Şimşek: Kulübün toplam borcu 287 milyon lira

Hakan TÜRKTAN-Caner AKSU/ESKİŞEHİR,(DHA)- ESKİŞEHİRSPOR Kulübü Başkanı Mehmet Şimşek, toplam borcun 287 milyon lira olduğunu ve 3'üncü lige düştükleri için çok üzgün olduklarını ifade ederek, 'Biz takımımızı küme düşüren bir yönetim olarak tüm taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Başaramadık, beceremedik ama yönetim olarak inanın elimizden maddi ve manevi olarak ne geliyorsa en uç noktaya kadar zorlayarak yapmaya çalıştık' dedi.

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta topladığı 22 puanla 18'inci sırada yer alarak 3'üncü Lig'e düşen Eskişehirspor'da yönetim, 27 Mayıs'ta olağan mali genel kurul ve olağanüstü seçimli genel kurul kararı aldı. Kurul öncesinde Vali Hanefi Demirkol Tesisleri'nde basın toplantısı düzenleyen Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, kulübün son mali durumuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Eskişehirspor'un toplam borcunun 287 milyon lira olduğunu ve yeterli desteği görmediklerini ifade eden Şimşek, 'Öncelikle takım küme düştü. Biz takımımızı küme düşüren bir yönetim olarak tüm taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Başaramadık, beceremedik ama yönetim olarak inanın elimizden maddi ve manevi olarak ne geliyorsa en uç noktaya kadar zorlayarak yapmaya çalıştık. Bu sene yönetimsel olarak çok zor geçti. Çok büyük borçlar içinde olan bir kulübü yönetmek inanın çok zor. Biz elimizden gelen gayreti gösterdik. Bir hayli de sponsor ve para bulmaya çalıştık. Çok enteresan bir şekilde, bulduğumuz paraların yüzde 90'ını şehir dışından bulduk. Şehirde artık Eskişehirspor'un hiç konuşulmaması ve destek olunmaması gibi bir durum var. Neden kulübümüze kimse sahip çıkmıyor' Bunu da anlamış değiliz? dedi.

'KULÜBE GELEN RESMİ TEKLİF YOK'

Ekonomik olarak zor günler geçiren kulübe para desteği sağlamak için çok çalıştıklarını kaydeden Şimşek şunları söyledi:

'Çok değişik yerlerden para bulduk. Hiç beklemediğimiz insanlar, kurumlar yardım etti. Bu paraları kuruşuna kadar kulübümüzde harcadık. Şehir dışında Eskişehirspor'un ismi o kadar büyük ki. Şehir neden hala Eskişehirspor'a bu kadar uzak duruyor anlamış değiliz. Borcumuz 287 milyon lira. Diğer kulüplerde, açıklanan borcun ardından çok daha büyük borçları çıkıyor. Bizim arkadan gelecek bir dosyamız, borcumuz falan da yok. Bazı futbolcu arkadaşlarımızın transferde adı geçiyor deniliyor. Kulübümüze hiç bir resmi teklif yok. Her sene bu böyle oluyor. 'O onu istiyor, bu bunu istiyor' deniliyor. Kulübümüze bir futbolcu için gelmiş resmi bir teklif yoktur.

SPOR Eskişehirspor Başkanı Şimşek: Kulübün toplam borcu 287 milyon lira
SPOR Eskişehirspor Başkanı Şimşek: Kulübün toplam borcu 287 milyon lira
SPOR Eskişehirspor Başkanı Şimşek: Kulübün toplam borcu 287 milyon lira
SPOR Eskişehirspor Başkanı Şimşek: Kulübün toplam borcu 287 milyon lira
SPOR Eskişehirspor Başkanı Şimşek: Kulübün toplam borcu 287 milyon lira
SPOR Eskişehirspor Başkanı Şimşek: Kulübün toplam borcu 287 milyon lira

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Bayburtspor Bodrumspor maçı gergin başladı Bayburtspor Bodrumspor maçı gergin başladı Eskişehirspor'un borcu 287 milyon lira Eskişehirspor'un borcu 287 milyon lira
Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Mehmet Şimşek, Eskişehirspor, DHA, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor SPOR Eskişehirspor Başkanı Şimşek: Kulübün toplam borcu 287 milyon lira - Son Dakika


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SON DAKİKA: SPOR Eskişehirspor Başkanı Şimşek: Kulübün toplam borcu 287 milyon lira - Son Dakika
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