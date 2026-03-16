Eskişehirspor Camiası İftarda Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehirspor Camiası İftarda Buluştu

Eskişehirspor Camiası İftarda Buluştu
16.03.2026 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehirspor taraftarları ve protokol, iftar programında bir araya geldi. Şampiyonluk mesajları verildi.

Eskişehirspor camiası, düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Eskişehir Taraftarlar Birliği (ETB) ile Eskişehir'in Tepebaşı Belediyesi işbirliğinde Tepebaşı İlçesi Hoşnudiye Mahallesi Porsuk Bulvarı Sahil Yolu Sokak'ta iftar programı düzenlendi.

İftar programına çok sayıda Eskişehirspor taraftarı katılırken, kent protokolü de yoğun katılım gösterdi.

Etkinliğe, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz, AK Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu, MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir, CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz, Eskişehirspor Başkanı Ulaş Entok, ETB Başkanı İlker Çakar, tribün gruplarının liderleri ve Eskişehirspor taraftarı katıldı.

Programda konuşan Vali Yılmaz, Eskişehirspor taraftarları ile bir araya geldiklerini için mutlu olduklarını söyledi. Bu taraftara sahip oldukları için gururlu hissettiklerini belirten Yılmaz, "İnşallah Eskişehirspor'umuz bu sene şampiyon olacak. İnanıyoruz, kalbimizle, yüreğimizle destekliyoruz. Eskişehir'e zirve yakışır, inşallah zirvelere çıkacak. Gönlümüzle, her türlü imkanımızla destek olmaya devam edeceğiz. Tabii ki en büyük destek olan, en büyük fedakarlığı yapan siz taraftarları, her zaman gösterdiğiniz gayretten, fedakarlıktan, destekten dolayı kutluyorum." diye konuştu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili İdris Nebi Hatipoğlu ise her zaman Eskişehirspor'un yanında olduklarını dile getirdi. Eskişehirspor'un her şeyden önemli olduğunu vurgulayan Hatipoğlu, "İnşallah bu sene de güzel bir beraberlik yaşadık. Hem belediye başkanlarımız, hem diğer parti yöneticileri, hem Valimiz, hem taraftarlarımız hep beraber el ele vereceğiz. Bu sene Eskişehirspor'u şampiyon yapacağız, bir üst lige çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Eskişehirspor Kulübü Başkanı Ulaş Entok da, şimdiden herkesin Ramazan Bayramı'nı kutlayarak, "İnşallah bu sezon sonunda bir bayram daha yapacağız." dedi.

MHP Eskişehir İl Başkanı İsmail Candemir ve CHP Eskişehir İl Başkanı Talat Yalaz da iftar sonrası konuşma yaparak Eskişehirspor'a başarı dileklerinde bulundular.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Etkinlikler, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor Camiası İftarda Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta 17. gün İran’dan Trump’a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi’ne getirsin Savaşta 17. gün! İran'dan Trump'a meydan okuma: Cesareti varsa gemilerini Basra Körfezi'ne getirsin
Suudi Arabistan 19 İHA’yı İmha Etti Suudi Arabistan 19 İHA'yı İmha Etti
Trump NATO’yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur Trump NATO'yu açık açık tehdit etti: Çok kötü sonuçları olur
Küçükçekmece’de kanser hastası adam ölü bulundu Küçükçekmece'de kanser hastası adam ölü bulundu
2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu 2026 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu
Çin’den ABD’ye tarihi rest 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi Çin'den ABD'ye tarihi rest! 26 savaş uçağı ve 7 savaş gemisiyle gövde gösterisi

23:39
Trump: İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
Trump: İran'ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney de ölmüş olabilir
22:37
Hizbullah, İsrail’i roketlerle vurdu
Hizbullah, İsrail'i roketlerle vurdu
22:09
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel hakkında tutuklama kararı
21:19
Pakistan’dan Afganistan’ın başkenti Kabil’e hava saldırısı
Pakistan'dan Afganistan'ın başkenti Kabil'e hava saldırısı
21:16
Irak’taki petrol sahasına İHA saldırısı Büyük panik kameralarda
Irak'taki petrol sahasına İHA saldırısı! Büyük panik kameralarda
19:14
Dünya Hürmüz’ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Dünya Hürmüz'ü konuşurken, Lavrov başka bir yeri işaret etti: Kimse burası için endişelenmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2026 23:59:48. #7.13#
SON DAKİKA: Eskişehirspor Camiası İftarda Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.