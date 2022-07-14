Eskişehirspor'da loca satışları başladı - Son Dakika
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Eskişehirspor'da loca satışları başladı

14.07.2022 15:56
Eskişehirspor'da loca satışları başladı

Eskişehirspor, 2022-2023 sezonu loca satışlarının başladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu.

Eskişehirspor, 2022-2023 sezonu loca satışlarının başladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Üç farklı kategoride satışı yapılan locaların fiyatı, 50 bin liradan başlıyor.

Eskişehirspor'da 2022-2023 sezonu loca satışları başladı. A Kategori 50 bin TL, B Kategori 30 bin TL ve C Kategori 20 bin TL olarak fiyalandırdı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Eskişehir Atatürk Stadyumu'ndan loca satın almak için; Vali Hanefi Demirkol Tesislerimize gelebilir ya da iletişim numaramızdan kulübümüzle bağlantıya geçebilirsiniz" bilgileri paylaştı.

Bilgilerin yanı sıra, "Haydi Efsane Kulübüne destek ol, takımını yalnız bırakma" denilerek taraftara seslenildi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Eskişehirspor, Eskişehir, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor'da loca satışları başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirspor'da loca satışları başladı - Son Dakika
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