Eskişehirspor'da loca satışları başladı

Eskişehirspor, 2022-2023 sezonu loca satışlarının başladığını sosyal medya hesaplarından duyurdu. Üç farklı kategoride satışı yapılan locaların fiyatı, 50 bin liradan başlıyor.

Eskişehirspor'da 2022-2023 sezonu loca satışları başladı. A Kategori 50 bin TL, B Kategori 30 bin TL ve C Kategori 20 bin TL olarak fiyalandırdı. Kulübün resmi sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda "Eskişehir Atatürk Stadyumu'ndan loca satın almak için; Vali Hanefi Demirkol Tesislerimize gelebilir ya da iletişim numaramızdan kulübümüzle bağlantıya geçebilirsiniz" bilgileri paylaştı.

Bilgilerin yanı sıra, "Haydi Efsane Kulübüne destek ol, takımını yalnız bırakma" denilerek taraftara seslenildi. - ESKİŞEHİR