Eskişehirspor'dan Rekor Galibiyet - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Eskişehirspor'dan Rekor Galibiyet

Eskişehirspor\'dan Rekor Galibiyet
08.03.2026 19:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskişehirspor, TFF 3. Lig 4. Grup'ta Bornova'yı 7-0 mağlup etti.

TFF 3. Lig 4. Grup 24. haftasında Eskişehirspor, sahasında karşılaştığı Bornova 1877 Sportif Yatırımlar'ı 7-0 yendi.

Stat: Prof. Dr. Fethi Heper

Hakemler: Can Cengiz, Burak Bakırtaş, Burak Menteşe, Mert Aylıoğlu

Eskişehirspor: Bora Göymen, Talha Özer (Deniz Keskin dk. 75), Arda Okumuş, Bahadır Yıldırım, Recep Pekgöz (Ali Kasap dk. 75), Tayfun Tatlı (Elias Durmaz dk. 66), Ozan Koç, Kaan Baysal (Mert Başer dk. 75), Akın Akman (Batuhan Doğrukıran dk. 66), Christopher Köhn, İsmail Kulet

Bornova 1877 Sportif Yatırımlar: Mehmet İslah, Alper Aşkın (Ege Duyar dk. 39), Ertuğrul Yıldırım, Arda Kırgıl, Serkan Yola, Mete Şentürk, Arda Furkan Abbak (Boran Yılmaz), İlhan Doğanay (Baran Kırmacı dk. 46), Çağan Taş, Arda Bilmez (Mehmet Yörük dk. 59), Abdulkdir Kuzey (Tunahan Şamdanlı dk. 69)

Goller: Ozan İsmail Koç (dk. 14), Akın Akman (dk. 20, 55 ve 63), Chistopher Kröhn (dk. 67 ve 83), Batuhan Doğrukıran (dk. 82) (Eskişehirspor)

Sarı kartlar: Talha Özler, Akın Akman (Eskişehirspor), Serdal Yola (Bornova 1877 Sportif Yatırımlar) - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Eskişehirspor, Ozan Koç, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor'dan Rekor Galibiyet - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşın nedeni bu mu Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler Savaşın nedeni bu mu? Beyaz Saray yetkilisinden dikkat çeken sözler
Karısını iple boğdu, savunması en az olay kadar korkunç Karısını iple boğdu, savunması en az olay kadar korkunç
Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis Pınar hemşireyi öldüren eşine müebbet hapis
Trump’ı çok zor günler bekliyor ABD’nin askeri kaybını İran açıkladı Trump'ı çok zor günler bekliyor! ABD'nin askeri kaybını İran açıkladı
İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz İspanya Başbakanı Sanchez: Yalnız değil, öncüyüz!
Arne Slot itiraf etti: Liverpool’un Galatasaray korkusu Arne Slot itiraf etti: Liverpool'un Galatasaray korkusu

19:02
Fenerbahçe’nin 11’inde büyük sürpriz
Fenerbahçe'nin 11'inde büyük sürpriz
18:31
ABD’li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan’ın İsrail’i tanıması var
ABD'li senatör Graham: Sırada Suudi Arabistan'ın İsrail'i tanıması var
18:28
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor’da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
Rakibinin 835 günlük serisine son veren Bursaspor'da taraftarlar ve futbolcular maç sonunda ölümden döndü
18:02
CENTCOM’dan “İran’da sivilleri hedef alabiliriz“ tehdidi
CENTCOM'dan "İran'da sivilleri hedef alabiliriz" tehdidi
17:48
Paris’te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
Paris'te bayraklı İran savaşı kutlamasına sert tepki
17:40
İsrail’den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
İsrail'den yeni saldırı: Devrim Muhafızları karargahı vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 19:06:33. #.0.4#
SON DAKİKA: Eskişehirspor'dan Rekor Galibiyet - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.