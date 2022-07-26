Kulübün Twitter hesabından, "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" notuyla paylaşılan açıklamada, "Anadolu'da futbol devrimini başlatan kulübümüzün kutsal formasına dil uzatan Abdullah Avcı'yı camiamız ve şehrimiz adına kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Spor › Eskişehirspor'dan Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'ya tepki - Son Dakika

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