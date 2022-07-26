Eskişehirspor'dan Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'ya tepki - Son Dakika
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Eskişehirspor'dan Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'ya tepki

26.07.2022 13:04
Eskişehirspor'dan Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'ya tepki

Eskişehirspor Kulübü, Empoli ile oynanan hazırlık maçında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın oyuncusu Dorukhan Toköz'e söylediği iddia edilen sözler nedeniyle tepki gösterdi.

Eskişehirspor Kulübü, Empoli ile oynanan hazırlık maçında Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın oyuncusu Dorukhan Toköz'e söylediği iddia edilen sözler nedeniyle tepki gösterdi.

Kulübün Twitter hesabından, "O forma kutsaldır nasip olmaz herkese" notuyla paylaşılan açıklamada, "Anadolu'da futbol devrimini başlatan kulübümüzün kutsal formasına dil uzatan Abdullah Avcı'yı camiamız ve şehrimiz adına kınıyoruz." ifadelerine yer verildi.

Futbola Eskişehirspor'da başlayan Dorukhan Toköz, 2015-2018 yıllarında Eskişehirspor'da forma giymişti. 2018-2021 yıllarında Beşiktaş'ta oynayan Toköz, daha sonra Trabzonspor'a transfer olmuştu.

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Eskişehirspor'dan Abdullah Avcı'ya 'Eskişehirspor'da oynamıyorsun ki' tepkisi Eskişehirspor'dan Abdullah Avcı'ya 'Eskişehirspor'da oynamıyorsun ki' tepkisi Trabzonspor-Empoli hazırlık maçının ardından Trabzonspor-Empoli hazırlık maçının ardından
Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Eskişehirspor'dan Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'ya tepki - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirspor'dan Trabzonspor Teknik Direktörü Avcı'ya tepki - Son Dakika
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