 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Eskişehirspor, Eskişehir Demirspor'u 6-0 mağlup etti - Son Dakika
Üye Girişi
Spor

Eskişehirspor, Eskişehir Demirspor'u 6-0 mağlup etti

Eskişehirspor, Eskişehir Demirspor\'u 6-0 mağlup etti

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 14. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, Eskişehir Demirspor'u 6-0 mağlup etti. Eskişehirspor, Ercan Kuruçay'ın 2, 26 ve 57. dakikalarda, Ahmet Sezer'in 45. dakikada, Sergen Şakirler'in de 69 ve 76. dakikalarda attığı gollerle 6-0 gibi farklı bir skor sahadan galip ayrıldı.

04.02.2024 16:24  Güncelleme: 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bölgesel Amatör Lig (BAL) 14. hafta mücadelesinde Eskişehirspor, Eskişehir Demirspor'u 6-0 mağlup etti.

Eskişehirspor - Eskişehir Demirspor karşılaşması Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda maç saat 14.00'te başladı. Eskişehirspor, Ercan Kuruçay'ın 2, 26 ve 57. dakikalarda, Ahmet Sezer'in 45. dakikada, Sergen Şakirler'in de 69 ve 76. dakikalarda dakikalarda attığı gollerle 6-0 gibi farklı bir skor sahadan galip ayrıldı.

Müsabakayı Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, AK Parti Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Nebi Hatipoğlu, Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Metin Nurullah Sazak ve Eskişehirspor Başkanı Erkan Koca tribünden takip etti. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Eskişehirspor, Ahmet Sezer, Eskişehir, Maç Sonucu, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor, Eskişehir Demirspor'u 6-0 mağlup etti - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 17:51:28. #1.13#
SON DAKİKA: Eskişehirspor, Eskişehir Demirspor'u 6-0 mağlup etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement