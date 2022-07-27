Eskişehirspor taraftarının Abdullah Avcı'ya tepkisi sürüyor - Son Dakika
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Eskişehirspor taraftarının Abdullah Avcı'ya tepkisi sürüyor

27.07.2022 10:01
Eskişehirspor taraftarının Abdullah Avcı'ya tepkisi sürüyor

Eskişehirspor taraftarının Abdullah Avcı'nın takımlarına yönelik aşağılayıcı sözlerine tepkileri sürüyor.

Eskişehirspor taraftarının Abdullah Avcı'nın takımlarına yönelik aşağılayıcı sözlerine tepkileri sürüyor. Konuyu değerlendiren Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, bu söylemelerin Abdullah Avcı'nın aslında asla bir futbol adamı olmadığını gösterdiğini belirterek, "Böyle bir hocanın yetiştireceği futbolcudan ne hayır gelir?" diyerek soru sordu.

Trabzonspor ile Empoli arasında oynanan hazırlık maçında, Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın Eskişehirspor alt yapısından yetişen Dorukhan Toköz'ü, "Eskişehirspor'da oynamıyorsun ki" diyerek uyarmış, olay sosyal medyada gündem olmuştu. Konuyla ilgili Eskişehirspor sosyal medya hesabından paylaşım yaparak duruma tepki göstermişti. Duruma bir tepki de taraftardan geldi. Trabzonspor teknik direktörünün iki takım taraftarlarını kine teşvik ettiğini ifade eden Eskişehirsporlu vatandaşlar, söylenen sözleri 'kibrin' sonucu olarak nitelendirdi.

"Kendilerini Ali kıran baş kesen sanmaya başladılar."

Konuyla ilgili konuşan Eskişehirspor Taraftarlar Birliği Başkanı Murat Diri, Abdullah Avcıya sarf ettiği sözlerden dolayı tepki gösterdi. Abdullah Avcı'nın aslında asla bir futbol adamı olmadığını ifade eden Diri, "Abdullah Avcı, Başakşehir'in teknik direktörüyken Eskişehirspor'u överken, bugün geldiği noktada Eskişehirspor'u yererek Dorukhan'ı uyarıyor. Dorukhan burada alnın teriyle top oynamış ve buradan da milli takıma kadar yükselmiş bir oyuncu. Eskişehirspor'un şu anki konumundan dolayı aşağılayıcı söylemler kullanan Abdullah Avcı'nın aslında asla bir futbol adamı olmadığını, bunun yanı sıra ne zeki, ne çevik, ne de ahlaklı olmadığını bize gösteriyor. İstanbul'a karşı Eskişehir'in tutumu ortada. Ne bir takımın mağazası var, ne bir şampiyonluk kutlaması burada var. Ama artık buna Trabzon'da buna dahil, burada şampiyonluk kutlayamadılar. Çünkü bu kibirlerinde boğulacaklar. Böyle bir başkanın, böyle bir hocanın yetiştireceği futbolcudan ne hayır gelir? Geçen yıl tüfeğin elinde yer aldığı bir koreografiyle Fenerbahçe'ye gönderme yapmışlardı. Bundan dolayı da özür dilememişti. Yani biz de İstanbul hegemonyasına karşıyız, ama orada otobüse ateş edildi. Bunu kınamak yerine bunu meşrulaştıran ve gurur duyan bir görselin paylaşımı yapılıyor. Bunlarla ilgili Türk futbolunda bir kınama yapılmayınca, kendilerini 'Ali kıran baş kesen' sanmaya başladılar. Akabinde de Eskişehirspor gibi bir camiaya böyle küçümseyici laflar söylüyor. Buradan ben Trabzonspor camiasına, taraftarına da seslenmek istiyorum. Böyle provokatif söylemelerde bulunan insanların gazına gelmeyelim. Birbirimize bu kadar düşman olmanın, bu kadar kin gütmenin bir anlamı yok. Sporun birleştirici özellikleri varken bu tür ayrılılar bize yakışmaz" diye konuştu.

"Onlar yokken biz vardık"

Eskişehirspor taraftarlarından Abdullah Düzcan ise Trabzonspor ile aralarında bir sorunun olmadığını belirtti. Tribünlerin dostluğu pekiştiren yerler olduğunun altını çizen Düzcan, "Eskişehirspor üzerinden teknik ekiptekilerin ve başkanlarının prim elde etkilerini düşünüyorum. Eskişehirspor alt ligde de olsa, üstte de olsa, kupaları alsa da, alamasa da her zaman büyük bir camia. Biz tribünlerde dostluğu, arkadaşlığı, kardeşliği pekiştiremeye çalışırken Trabzon yöneticileri ve teknik kadrosu aramıza nifak tohumu atmaya çalışıyor. Bizim Trabzon camiası ile bir sorunumuz yoktu, lakin kendileri başlattılar. Onlar yokken biz vardık. 'Böbürlenme padişahım senden büyük Allah var' derler. Onlar da düşecekler ama biz onlar gibi olmayız. Trabzon taraftarına çağrım yöneticilerinin yaptığı şovları görsünler, galeyana gelmesinler" dedi. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Eskişehirspor taraftarının Abdullah Avcı'ya tepkisi sürüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirspor taraftarının Abdullah Avcı'ya tepkisi sürüyor - Son Dakika
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