Eskişehirspor Taraftarları Türkiye-Portekiz Maçında Dikkatleri Üzerlerine Çekti

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Türkiye- Portekiz maçını izlemek için Almanya'nın Dortmund kentine giden Eskişehirspor taraftarı, kent meydanında kırmızı-siyahlı bayraklarını açarak tüm dikkatleri üzerlerine topladı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz ile karşılaştı. Dortmund'da oynanan karşılaşmaya dünyanın her yerinden Türkler akın etti. Eskişehirspor taraftarları da Türkiye - Portekiz maçında milli sporculara destek olmak için Almanya'ya gitti. Maçı tribünlerden canlı olarak takip eden Eskişehirsporlular, kırmızı-siyahlı bayrakları Dortmund'da dalgalandırdı. Şehir meydanında açtıkları bayrakla tüm dikkatleri üzerlerine toplayan taraftarlar, Eskişehirspor'un adını Avrupa Futbol Şampiyonası'nda duyurdu. - ESKİŞEHİR