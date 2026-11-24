Eskişehirspor'un eski kalecisi Sinan Alağaç 41. yıl dönümünde kabri başında anıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehirspor'un eski kalecisi Sinan Alağaç, vefatının 41. yıl dönümünde Esentepe Mezarlığı'nda kabri başında anıldı. Törene Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kulüp yönetimi ve futbolcular katıldı.
Eskişehirspor'un eski kalecisi Sinan Alağaç, vefatının 41'inci yıl dönümünde kabri başında anıldı.
Esentepe Mezarlığı'nda düzenlenen anma töreninde, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Alağaç için dua edildi.
Milli sporcu Alağaç'ın anıldığı törene, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, kulübün yönetim kurulu üyeleri ve futbolcuları katıldı.
Kaynak: AA
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