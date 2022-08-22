Eskişehirspor'da Sebastian Pinto dosyası kapandı - Son Dakika
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Eskişehirspor'da Sebastian Pinto dosyası kapandı

22.08.2022 16:02
Eskişehirspor'da Sebastian Pinto dosyası kapandı

Eskişehirspor, yılan hikayesine dönen Sebastian Pinto'nun borcunu kapattı.

Eskişehirspor, yılan hikayesine dönen Sebastian Pinto'nun borcunu kapattı. Başkan Mehmet Şimşek, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu.

Eskişehirspor Başkanı Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından Sebastian Pinto'nun borcunun kapandığını duyurdu. 2015-16 sezonunda Eskişehirspor'da forma giyen oyuncuya, 30 Eylül 2020 tarihinden itibaren bugüne kadar ödeme yapılırken, son taksitinin ardından müjdeli haberi Başkan Şimşek sosyal medya hesabından verdi. Mehmet Şimşek, yaptığı paylaşımda güzel haberi takipçilerine "Vallahi bitti. Pinto ödemeleri bitmiştir. Kulübümüz bir dosyadan daha kurtulmuştur. Loca ve led reklam alanlardan, dosya kapat üzerinden para yatıranlardan, kombinesini alanlardan Allah razı olsun. Biz olduk. Yaşasın Eskişehirspor" ifadeleri ile duyurdu. - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

Sebastian Pinto, Mehmet Şimşek, Eskişehirspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskişehirspor'da Sebastian Pinto dosyası kapandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehirspor'da Sebastian Pinto dosyası kapandı - Son Dakika
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