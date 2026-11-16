Eskişehirsporlu Atalay Yıldırım'ın köprücük kemiği kırıldı, ameliyatı başarılı geçti

Eskişehirspor, dün sahasında Ayvalıkgücü Belediyespor ile 2-2 berabere kaldığı karşılaşmada sakatlanan futbolcusu Atalay Yıldırım'ın sol köprücük kemiğinde kırık tespit edildiğini ve oyuncunun ameliyata alındığını duyurdu.

Nesine 3. Lig 2. Grup 12. hafta mücadelesinde Prof. Dr. Fethi Heper Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada sakatlanan genç oyuncunun durumu hakkında siyah-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından sağlık bilgilendirmesi yapıldı. Açıklamada, Yıldırım'ın maç esnasında yaşadığı bir pozisyonun ardından tetkiklerinin gerçekleştirildiği belirtildi.

Yapılan kontroller sonucunda sol köprücük kemiğinde kırık belirlenen futbolcunun vakit kaybetmeden operasyona alındığı bildirildi. Kulüpten yapılan açıklamada, Atalay Yıldırım'ın ameliyatının başarıyla tamamlandığı ifade edilerek oyuncuya geçmiş olsun dilekleri iletildi.