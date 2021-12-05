Üye Girişi
Eskrim: Avrupa EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası - Son Dakika

Eskrim: Avrupa EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası

05.12.2021 20:35
Eskrim: Avrupa EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası

Avrupa EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda mücadele eden Yıldız Kızlar Epe Milli Takımı, ikincilik elde etti.

Avrupa EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası'nda mücadele eden Yıldız Kızlar Epe Milli Takımı, ikincilik elde etti.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da düzenlenen turnuvanın ikinci ve son gününde, milli takım müsabakaları yapıldı.

Aleyna Ertürk, Kayra Naz Özcan, Yağmur Sönmüş ve Damlanur Sönmüş'ün yer aldığı Yıldız Kızlar Epe Milli Takımı, son 16 turunda İsveç-2 takımını 45-25, çeyrek finalde İsveç'i 45-34 ve yarı finalde İtalya'yı 45-39 mağlup ederek finale yükseldi. Bu turda Estonya ile eşleşen milliler, rakibine 45-43 yenilerek ikinci oldu.

Bugünkü maçlarda, Murat Meriç, Cengizhan Öner, Yalgın Yeter, Çınar Öğüt'ten kurulu Yıldız Erkekler Epe Milli Takımı 7'nci; kızlarda Yağmur Yurttaş, Zülal Can, Dila Naz Eken'in kadrosunda yer aldığı Türkiye-2 takımı ise 15. sırada turnuvayı tamamladı.

Bireysel kategori maçlarının yapıldığı turnuvanın ilk gününde, Aleyna Ertürk altın, Kayra Naz Özcan ve Murat Meriç ise bronz madalya kazanmıştı.

Danimarka, Türkiye, Eskrim, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Eskrim: Avrupa EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

47. Altın Kelebek Ödülleri'nde ünlülerin kıyafetleri nefes kesti! 21:33 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde ünlülerin kıyafetleri nefes kesti!
Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi 21:14 Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi 20:06 Son Dakika: Türkiye'de 5 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 185 kişi vefat etti, 19 bin 357 yeni vaka tespit edildi 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti 15:57 9 kişi kalan Kayserispor, Antalyaspor'u 2-0 mağlup etti Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı 15:16 Cristiano Ronaldo'nun bu kez WhatsApp'taki mesajları ortaya çıktı Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı 14:14 Kılıçdaroğlu'nun Kocaeli'ndeki miting için hazırlıklar başladı Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı 12:51 Anne, kızının odasının fotoğrafını çekip paylaştı! Yatak detayı nedeniyle sosyal medya ayağa kalktı Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel 12:31 Bircan Bali ifşa edilen özel fotoğrafları hakkında konuştu: Bence öpün ilişki öpüşünce güzel

Son Dakika Haberleri
21:33 47. Altın Kelebek Ödülleri'nde ünlülerin kıyafetleri nefes kesti!
21:23 Altın Kelebek Ödülleri'nde katılan Melis Sezen, dekoltesiyle ve sözleriyle törene damga vurdu
21:13 Milli futbolcunun hat-trick yaptığı maçta Fenerbahçe, Çaykur Rizespor'u 4-0 yendi
20:54 Erinç Sağkan'dan ilk açıklama: Eleştiriye açık bir TBB göreceksiniz
20:52 Son Dakika: İstanbul'da koku paniği! İGDAŞ açıklama yaptı
20:36 AK Partili Şamil Tayyar: Biz bu rekabetin parçası olmamalıyız
20:33 Gülşen cesur dekolteli kıyafetiyle olay yarattı
20:29 Rıdvan Dilmen: Real Madrid'de bile bu kadar değildi
20:27 Son Dakika: Trabzonspor, Jean Evrard Kouassi'yle anlaştı
20:06 Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş
Çaykur Rizespor ağlarına 4 gol bırakan Fenerbahçe bu sezon bir ilke imza attı Çaykur Rizespor ağlarına 4 gol bırakan Fenerbahçe bu sezon bir ilke imza attı         
21:37
Altın Kelebek Ödülleri'nde katılan Melis Sezen, dekoltesiyle ve sözleriyle törene damga vurdu Altın Kelebek Ödülleri'nde katılan Melis Sezen, dekoltesiyle ve sözleriyle törene damga vurdu         
21:24
Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş Igor Tudor'un öğrencilerinden hafızalara kazınacak geri dönüş         
20:06
Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu Eşi tarafından bardağına koyulan çamaşır suyunu içen şahıs hastanelik oldu         
16:00
Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım Tezahüratlar sonrası Binali Yıldırım'ın telefonla aradığı Erdoğan'dan talimat: İstanbul'un yeniden sahibini bulması lazım         
15:18
Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür Mersin'deki kalabalık için "21 bin 500 kişi" diyen valiliğe, CHP'den yanıt: Gerçekleri küçültmeye kalkan, kendini küçültür         
15:14
Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı Merkez Bankası, piyasaya ikinci müdahalesinde 300 milyon dolarlık satış yaptı         
14:12
Hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti Hafif ticari araç, tıra arkadan çarptı: 4 kişi hayatını kaybetti         
12:47
Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı Emekli polisin yeğenini vurarak öldürdüğü anların görüntüleri ortaya çıktı         
12:26
AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak AK Parti kulislerinde bu konuşuluyor: Cumhurbaşkanı Erdoğan kesin kararlı, asgari ücret 4 bin liranın üzerinde olacak         
11:41
Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi Lise öğrencisinin "Vergi indirimi" teklifi oy birliğiyle kabul edildi         
10:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Siirt mitingine saldırı hazırlığı         
10:36
Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı Yola dökülen pancarlar, sürücülere zor anlar yaşattı         
09:04
Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi Kurmaylarına Erdoğan'dan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" sorusu geldi         
09:02
Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! 6 bölge için şiddetli sağanak, 5 il içinse yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:59
Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi Mersin'de gerçekleşen CHP mitingindeki kalabalık yüksek bir noktadan kameralara kaydedildi         
18:19
Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi? Kılıçdaroğlu'nun mitinginde dikkat çeken ayrıntı! İmamoğlu ve Yavaş davet edilmedi mi?         
17:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2021 21:45:28. #1.12#
SON DAKİKA: Eskrim: Avrupa EFC Yıldızlar Circuit Turnuvası - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement