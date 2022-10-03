Eskrim epe şampiyonları madalyalarını aldı - Son Dakika
Üye Girişi

Eskrim epe şampiyonları madalyalarını aldı

03.10.2022 14:44
Eskrim epe şampiyonları madalyalarını aldı

Adıyaman Yeni Mahalle Spor Salonunda başlayan ve iki gün süren U10-U12-U14 Bölgesel Epe Açık Eskrim Turnuvası yapıldı.

Adıyaman Yeni Mahalle Spor Salonunda başlayan ve iki gün süren U10-U12-U14 Bölgesel Epe Açık Eskrim Turnuvası yapıldı.

Adıyaman'da iki gün süren müsabakalar sonrasında U10-U12-U14 Bölgesel Epe Açık Turnuva Şampiyonlarının belli oldu. Turnuva sonunda dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş madalya töreninde yaptığı konuşmada, "İlimizde Türkiye'nin birçok ilinden gelen bay ve bayan kılıç ustalarını misafir etmekten büyük bir mutluluk duyduk. Hepsi birbirinden başarılı kılıç ustası sporcuların centilmence ve büyük bir çekişme içerisinde geçen müsabakalarını keyifle izledik. Hünerlerini ustalıkla sergiledikleri karşılaşmalar sonrasında derece elde eden sporcularımız madalyalarını almaya hak kazandı. Ben tüm sporcularımız tebrik ediyor, şampiyonlarımızı kutluyorum" dedi.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalyalarını Gençlik ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş, Spor Hizmetleri Müdürü Zeynal Abidin Deneri, Türkiye Eskrim Federasyonu Başkan Yardımcısı Ahmet Hakan Hayber ve Yeni Mahalle Spor Salonu Tesis Amiri Ömer Faruk Dursun takdim ederek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADIYAMAN

YORUMLAR
500
Elazığ, eskrimde ilk derecelerini aldı Elazığ, eskrimde ilk derecelerini aldı Kemal Kılıçdaroğlu, Yarınki Grup Toplantısını 81 İlden Gelecek 600 Gençle Yapacak Kemal Kılıçdaroğlu, Yarınki Grup Toplantısını 81 İlden Gelecek 600 Gençle Yapacak
Kaynak: İHA

Adıyaman, Türkiye, gençlik, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Eskrim epe şampiyonları madalyalarını aldı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
20:23 Ünlü futbolcu Gerrard'ın kızı ve kartel liderinin oğluyla aşk yaşıyor!
20:19 Serada cansız bedeni bulunan çiftçi arasında mektup bırakmış!
19:51 Oyuncu Yasemin Hadivent ABD'ye taşınıyor
19:40 Öldürülen müzisyen Onur Şener'le ilgili duygulandıran gerçek ortaya çıktı!
19:31 Galatasaraylı Mertens şaşkınlık yarattı! 16 senedir başına gelmeyen geldi
19:22 ABD'nin GKRY'yi ortak askeri programa dahil etmesine Türkiye'den kınama geldi!
18:51 HSK'dan tepki toplayacak hamle! Eşini öldüren hakim için taziye mesajı paylaştılar
18:46 Müzisyen Onur Şener cinayeti hakkında AK Parti'den ilk açıklama: Siyasi polemikle acıyı istismar ediyorlar
18:37 Beckham'ın çılgın transfer listesi ortaya çıktı! İşte şaşkınlık yaratan listedeki 3 önemli isim
18:22 Dokunulmazlık fezlekeleri Meclis'e geldi! İçlerinde Kılıçdaroğlu ve Özdağ'da var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2022 21:05:19. #1.13#
SON DAKİKA: Eskrim epe şampiyonları madalyalarını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement