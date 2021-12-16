Eskrimde Eskişehir ve Kahramanmaraş önemli organizasyonlara ev sahipliği yapacak

Türkiye Eskrim Federasyonu (TEF) 2021-2022 yılı faaliyet takviminde yer alan "Türkiye Gençler Kılıç Şampiyonası" ve 10,12 ve 14 yaş altı flöre açık turnuvası hafta sonu Eskişehir'de yapılacak.

Türkiye Eskrim Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Spor Salonu'nda, Kovid-19 tedbirleri kapsamında 2 gün sürecek organizasyonda; kılıç branşında 129 genç, flörede ise 10,12 ve 14 yaş altı 297 sporcu olmak üzere toplam 426 eskrimci madalya mücadelesi verecek.

Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Burdur, Bursa, Eskişehir, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Kocaeli, Muğla, Samsun ve Zonguldak illerinden eskrimcilere ev sahipliği yapacak organizasyonda 18 Aralık Cumartesi günü genç kadınlar kılıç ve 10,12 ve 14 yaş altı erkekler ile 12 yaş altı kızlar flöre kategorilerinde boy gösterecek.

Organizasyonun ikinci günü 19 Aralık Pazar günü ise genç erkekler kılıç ile 10, 14 yaş altı kızlar ve 12 yaş altı erkekler flöre kategorilerinde karşılaşmalar gerçekleştirilecek.

Kahramanmaraş'ta piste çıkıyorlar

Kahramanmaraş, hafta sonu Osman Sayın Spor Salonu'nda 10, 12 ve 14 yaş altı Epe Açık Turnuvası'na ev sahipliği yapacak.

Adıyaman, Ankara, Antalya, Elazığ, Kahramanmaraş, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Mersin, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Sivas ve Trabzon illerinden toplam 266 sporcunun mücadele edeceği turnuvada, epe branşında 10,12 ve 14 yaş altı sporcuları Kovid-19 tedbirleri altında madalya için piste çıkacak.

Turnuvada 18 Aralık Cumartesi günü 10, 14 yaş altı erkekler ile 12 yaş altı kızlar epe kategorilerinde, ikinci gün ise 10, 14 yaş altı kızlar ile 12 yaş altı erkekler epe kategorilerinde karşılaşacak.