Esma Nur Yılmaz, Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda 62 kiloda 3. olup finale kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Esma Nur Yılmaz, Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda 62 kiloda 3. olup finale kaldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esma Nur Yılmaz, Ümitler Türkiye Şampiyonası\'nda 62 kiloda 3. olup finale kaldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Yetükspor sporcusu Esma Nur Yılmaz, 18-20 Eylül'de Sivas'ta düzenlenen Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda ilk kez çıktığı 62 kiloda Türkiye 3.'sü oldu. Ordu'da yapılacak finale katılma hakkı kazanan Yılmaz'la birlikte Kayseri adına 3 sporcu finallere kaldı.

Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda Kayserili sporcu Esma Nur Yılmaz, Türkiye 3.'sü oldu. Şampiyonada 3 sporcu Kayseri adına finallere katılma hakkı kazandı.

18-20 Eylül tarihleri arasında Sivas'ta düzenlenen Ümitler Türkiye Şampiyonası, Kayserili sporcuların önemli başarılarına sahne oldu. Şampiyonada Kayseri Yetükspor Kulübü sporcusu Esma Nur Yılmaz, ilk kez mücadele ettiği 62 kilogram kategorisinde başarılı maçlar çıkararak Türkiye 3.'sü oldu.

Milli Takım ve Kayseri Yetükspor Kulübü Antrenörü Yunus Emre Sayan ve Arzu Tan Sayan gözetiminde tatamiye çıkan Esma Nur Yılmaz, elde ettiği dereceyle önemli bir başarıya imza atarak Ordu'da yapılacak finale katılma hakkı kazandı.

Kaynak: İHA
Nur YılmazTürkiyeKayseriSivasEylülOrduSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sokakta gelen ölüm Daha 5 yaşındaydı Sokakta gelen ölüm! Daha 5 yaşındaydı
Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı Dur ihtarına uymayan alkollü sürücüye 250 bin TL ceza yazıldı
Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi Kaşif Kozinoğlu soruşturmasında Hasan Atilla Uğur ve Hasan Ataman Yıldırım’a ev hapsi
Ne şakaları var ne de acımaları Gelene geçene gol yağdırıyorlar Ne şakaları var ne de acımaları! Gelene geçene gol yağdırıyorlar
Bu takım bu hallere nasıl düştü Dünya devini darmadağın ettiler Bu takım bu hallere nasıl düştü? Dünya devini darmadağın ettiler
Holiganların derbisi öncesi alarm Polise özel yetki verildi Holiganların derbisi öncesi alarm! Polise özel yetki verildi
13:44
Yargıya müdahale soruşturması Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat tutuklandı
Yargıya müdahale soruşturması! Savcı odası fotoğrafıyla gündeme gelen avukat tutuklandı
13:29
Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu
Fon soruşturmasında tutuklanan Altunç Kumova: Hisselerin yükselişi hoşuma gidiyordu
13:10
Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık
Ugandalı küstah generalden yeni açıklama: Türkiye ile askeri iş birliğini askıya aldık
12:59
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek
Fon soruşturmasında 4 şirketin yurt dışı para transferleri ile kripto hareketleri incelenecek
12:58
8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü
8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü
11:33
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Alihan Kuriş soruşturmasında olay CHP iddiası: Oy vermeyenler cami gruplarından aforoz edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.09.2026 13:54:33. #7.13#
SON DAKİKA: Esma Nur Yılmaz, Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda 62 kiloda 3. olup finale kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement