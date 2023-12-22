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ESTÜ Erkek ve Kadın Basketbol Takımı Bölgesel Lig Şampiyonu - Son Dakika
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ESTÜ Erkek ve Kadın Basketbol Takımı Bölgesel Lig Şampiyonu

Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Erkek ve Kadın Basketbol Takımı, Kütahya'da düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversitelerarası Basketbol Bölgesel Ligi'nde şampiyon oldu. Hem Erkek hem Kadın Basketbol takımının şampiyon olan oyuncuları büyük bir sevinç yaşadı.

ESTÜ Erkek ve Kadın Basketbol Takımı Bölgesel Lig Şampiyonu
22.12.2023 - 17:06,
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Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Erkek ve Kadın Basketbol Takımı, Kütahya'da düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversitelerarası Basketbol Bölgesel Ligi'nde şampiyon oldu.

Kütahya'da düzenlenen Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Üniversitelerarası Basketbol Bölgesel Ligi müsabakaları sona erdi. Ligde mücadele eden Eskişehir Teknik Üniversitesi (ESTÜ) Erkek ve Kadın Basketbol Takımı şampiyon oldu. Hem Erkek hem Kadın Basketbol takımının şampiyon olan oyuncuları büyük bir sevinç yaşadı.

Eskişehir Teknik Üniversitesi Basketbol Takımı, tüm müsabakalara "ESTÜ Gazze'nin Yanında" yazılı bir pankartla çıkmış ve takımın duyarlılığı büyük destek görmüştü. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA
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