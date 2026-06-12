ETÜ Öğrencileri Brezilya'da Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika
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ETÜ Öğrencileri Brezilya'da Dünya Şampiyonu Oldu

ETÜ Öğrencileri Brezilya\'da Dünya Şampiyonu Oldu
12.06.2026 11:00
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ETÜ Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Brezilya'da madalya kazanarak uluslararası başarı elde etti.

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Brezilya'da düzenlenen 2026 FISU World University Championship Combat Sports'ta elde ettikleri derecelerle uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada mücadele eden ETÜ öğrencilerinden Alperen Atar dünya şampiyonu olurken, Emirhan Kılıç gümüş madalya kazandı.

Brezilya'nın Brasilia kentinde 8-13 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2026 FISU World University Championship Combat Sports'ta Erzurum Teknik Üniversitesini temsil eden Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri, elde ettikleri derecelerle hem ETÜ'yü hem de Türkiye'yi gururlandırdı.

Şampiyonada 86 kilogram serbest stil kategorisinde mücadele eden Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Alperen Atar, üstün performansıyla dikkat çekti. Tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyaya uzanan Atar, dünya şampiyonu oldu.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Emirhan Kılıç ise 97 kilogram kategorisinde sergilediği başarılı performansla gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Kadınlar 62 kilogram kategorisinde mücadele eden Özlem Gürsoy da şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil ederek önemli bir uluslararası tecrübe edindi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, öğrencilerin uluslararası alanda elde ettiği başarıların üniversite adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Öğrencilerimizin dünyanın en önemli üniversite spor organizasyonlarından birinde ülkemizi ve üniversitemizi başarıyla temsil etmeleri bizleri son derece gururlandırdı. Dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanan Alperen Atar'ı, gümüş madalya elde eden Emirhan Kılıç'ı ve şampiyonada mücadele ederek üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden Özlem Gürsoy'u yürekten tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği bulunan herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimizin başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor ETÜ Öğrencileri Brezilya'da Dünya Şampiyonu Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Volkan Çınar Volkan Çınar:
    harika bir başarı bu ?? dünya şampiyonluğu elde etmek ne kadar zor biliyor musunuz arkadaşlar bizim gençler her zaman başarılı oluyo uluslararası platformlarda Avrupa ülkeleri benzer sonuçlar alıyo ama onlar daha fazla destekleniyolar neyse tebrik ederiz çocuklarımıza ???? 0 0 Yanıtla
  • Barış Yıldız Barış Yıldız:
    valla brezilyadaki spor şampiyonalarına bak da avrupa ülkeleri ne kadar iyi öğrenci gönderiyo bizim öğrenciler de iyiler ama onlar daha fazla fırsat buluo sanırım 0 0 Yanıtla
  • Özgür Baltaci Özgür Baltaci:
    çok güzel bi haber ya ülkemiz gençleri dünyada başarı gösteriyo bu tür haberler bizi biraz da olsa umutlandırıyo çevre kirliliğine rağmen spor insanlarımızı sağlıklı tutuo daha çok bu tür etkinlik düzenlenirse belki çocuklarımız daha iyi bi gelecek yaşar umarım devam etsinler 0 0 Yanıtla
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