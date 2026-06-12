ETÜ Öğrencileri Brezilya\'da Dünya Şampiyonu Oldu

Erzurum Teknik Üniversitesi (ETÜ) Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, Brezilya'da düzenlenen 2026 FISU World University Championship Combat Sports'ta elde ettikleri derecelerle uluslararası arenada önemli bir başarıya imza attı. Şampiyonada mücadele eden ETÜ öğrencilerinden Alperen Atar dünya şampiyonu olurken, Emirhan Kılıç gümüş madalya kazandı.

Brezilya'nın Brasilia kentinde 8-13 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2026 FISU World University Championship Combat Sports'ta Erzurum Teknik Üniversitesini temsil eden Spor Bilimleri Fakültesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü öğrencileri, elde ettikleri derecelerle hem ETÜ'yü hem de Türkiye'yi gururlandırdı.

Şampiyonada 86 kilogram serbest stil kategorisinde mücadele eden Antrenörlük Eğitimi Bölümü 1. sınıf öğrencisi Alperen Atar, üstün performansıyla dikkat çekti. Tüm rakiplerini mağlup ederek altın madalyaya uzanan Atar, dünya şampiyonu oldu.

Antrenörlük Eğitimi Bölümü 2. sınıf öğrencisi Emirhan Kılıç ise 97 kilogram kategorisinde sergilediği başarılı performansla gümüş madalya kazanarak dünya ikincisi oldu.

Kadınlar 62 kilogram kategorisinde mücadele eden Özlem Gürsoy da şampiyonada ülkemizi başarıyla temsil ederek önemli bir uluslararası tecrübe edindi.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan ETÜ Rektörü Prof. Dr. Bülent Çakmak, öğrencilerin uluslararası alanda elde ettiği başarıların üniversite adına büyük bir gurur kaynağı olduğunu belirterek şunları söyledi: "Öğrencilerimizin dünyanın en önemli üniversite spor organizasyonlarından birinde ülkemizi ve üniversitemizi başarıyla temsil etmeleri bizleri son derece gururlandırdı. Dünya şampiyonu olarak altın madalya kazanan Alperen Atar'ı, gümüş madalya elde eden Emirhan Kılıç'ı ve şampiyonada mücadele ederek üniversitemizi en iyi şekilde temsil eden Özlem Gürsoy'u yürekten tebrik ediyorum. Bu başarıda emeği bulunan herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimizin başarılarının artarak devam etmesini diliyorum." - ERZURUM